З Сумщини евакуювали вже майже 40 тис. цивільних – Сумська ОВА

На Сумщині продовжують евакуацію громадян із небезпечних територій

У Сумській області вже евакуювали більше 38 тисяч осіб з небезпечних районів, розташованих на кордоні з Росією. Про це йдеться на сайті Сумської обласної військової адміністрації.

За інформацією директора обласного Департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша, наразі із небезпечної зони вже евакуйовано 38 510 осіб. В тому числі – 6 961 дитина або майже 87% тих, хто підлягав евакуації.

Із 153 населених пунктів продовжується обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб. На сьогодні евакуйовано 654 діток із 866.

Як повідомляють в ОВА, малеча залишається ще у Сумському та Шосткинському районах.

На Конотопщині та Охтирщині всі сім’ї з дітьми, які підлягали евакуації, наразі переміщені в більш безпечні умови.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок нічної атаки безпілотників по житловому кварталу у Сумах три людини загинули, серед яких 14-річна дитина.

До слова, 27 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

Також повідомлялось, що В ніч на 27 жовтня в місті Суми зникло світло. Відключення відбулося після атаки РФ «Шахедами».