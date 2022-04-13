Європа тепер ніколи не захоче, аби Росія стала їх сусідом

Ніхто не захоче побачити у себе вдома російських «миротворців»

Росія стримувала нас економічно, проникаючи у всі сфери економіки

Мій добрий друг, який живе у Європі, часто запитував, чому в України досі не виходить забезпечити такі умови життя, як в більшості європейських країн. Він завжди із певним сумнівом зустрічав мій аргумент: «Бо Росія не їхній сусід».

Тепер мабуть цей аргумент виглядає для нього більш переконливим.

Росія руйнувала нас ментально. Росія стримувала нас економічно, проникаючи у всі сфери економіки і культивуючи тут корупцію. Росія нищила нашу державу інституційно, пропихаючи всюди свою агентуру.

Погані дороги, незручна інфраструктура, неефективна промисловість, стримування розвитку освіти та медицини були наслідком нашої близькості до Росії і її надмірного впливу на нас.

Війна і максимальний розрив з усім російським минулим дасть шанс та поштовх до українського майбутнього України. Ми просто зобов‘язані скористатися цією нагодою.

Джерело: блог Михайла Басараба

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