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    Думки вголос

    Європа тепер ніколи не захоче, аби Росія стала їх сусідом

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

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    Ніхто не захоче побачити у себе вдома російських&nbsp;&laquo;миротворців&raquo; - Європа тепер ніколи не захоче, аби Росія стала їх сусідом
    Ніхто не захоче побачити у себе вдома російських «миротворців»
    фото з відкритих джерел

    Росія стримувала нас економічно, проникаючи у всі сфери економіки

    Мій добрий друг, який живе у Європі, часто запитував, чому в України досі не виходить забезпечити такі умови життя, як в більшості європейських країн. Він завжди із певним сумнівом зустрічав мій аргумент: «Бо Росія не їхній сусід».

    Тепер мабуть цей аргумент виглядає для нього більш переконливим.

    Росія руйнувала нас ментально. Росія стримувала нас економічно, проникаючи у всі сфери економіки і культивуючи тут корупцію. Росія нищила нашу державу інституційно, пропихаючи всюди свою агентуру.

    Погані дороги, незручна інфраструктура, неефективна промисловість, стримування розвитку освіти та медицини були наслідком нашої близькості до Росії і її надмірного впливу на нас.

    Війна і максимальний розрив з усім російським минулим дасть шанс та поштовх до українського майбутнього України. Ми просто зобов‘язані скористатися цією нагодою.

    Джерело: блог Михайла Басараба

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Європа промисловість українці Україна інфраструктура окупація #stoprussia
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    Європа тепер ніколи не захоче, аби Росія стала їх сусідом