Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта

Основний напрямок нічного удару – Київ

Росія сьогодні вночі атакувала Україну дронами та ракетами. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюдний Telegram-канал «ППО радар» передає «Главком».

Основний напрямок удару – Київ. За попередніми даними моніторингових груп, ворог спрямував на Україну близько 6-8 крилатих ракет.

Зазначимо, що схема є приблизною.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Рятувальники продовжують розбирати завали.