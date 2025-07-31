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Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
фото з відкритих джерел

Основний напрямок нічного удару – Київ

Росія сьогодні вночі атакувала Україну дронами та ракетами. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюдний Telegram-канал «ППО радар» передає «Главком».

Основний напрямок удару – Київ. За попередніми даними моніторингових груп, ворог спрямував на Україну близько 6-8 крилатих ракет.

Зазначимо, що схема є приблизною.

Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта фото 1

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Рятувальники продовжують розбирати завали. 

 

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Теги: Україна війна росія мапа

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