Масовані атаки Росії по Україні можуть бути підготовкою до «вирішальної битви» – DW

Росія завдає комбінованих ударів по військовій інфраструктурі та цивільних, щоб тиснути на уряд України

Масовані ракетно-дронові атаки можуть свідчити про спроби виснажити українську ППО перед наступом

Масовані комбіновані удари Росії по Україні можуть бути частиною її літнього наступу та свідчити про підготовку до «вирішальної битви». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер вважає, що мета Москви – настільки послабити українську систему протиповітряної оборони, щоб втрати не могли бути компенсовані західною допомогою. Крім того, це сигнал, що Росія готується до «вирішальної битви».

Водночас військовий аналітик і полковник австрійської армії Маркус Рейснер зазначив, що Путін, завдаючи комбінованих ударів, переслідує дві стратегічні цілі: знищити військово-промисловий комплекс України та вплинути на цивільне населення, щоб натиснути на уряд.

Аналітик додав, що Росія не змогла б здійснювати такі атаки без допомоги інших країн, зокрема Китаю і Північної Кореї.

За словами експертів DW, Україні необхідна більша підтримка союзників, особливо у постачанні спеціальних систем озброєння, таких як зенітні комплекси Patriot.

Гайнеманн-Грюдер наголосив, що Захід має перестати боятися, що зброя, яку передають Україні, може потрапити до рук росіян.

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