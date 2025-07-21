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«Атеш» виявив завод в Петербузі, який забезпечує російську бойову авіацію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Атеш» виявив завод в Петербузі, який забезпечує російську бойову авіацію
Усю зібрану інформацію уже передано Силам оборони України
фото: Атеш

«Атеш» провів розвідку заводу в Петербурзі, що виробляє компоненти для російських винищувачів

Агенти партизанського руху «Атеш» здійснили розвідку стратегічно важливого підприємства «Красный Октябрь» у Санкт-Петербурзі. Завод спеціалізується на виробництві та ремонті силових агрегатів для вертольотів «Мі» і «Ка», коробок літакових агрегатів, а також газотурбінних двигунів і турбостартерів для винищувачів «МіГ» і «Су». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух «Атеш».

За повідомленням «Атеш», ці комплектуючі відіграють ключову роль у забезпеченні бойової авіації, яку Росія використовує для атак проти України та перекидання окупаційних військ.

«Атеш» виявив завод в Петербузі, який забезпечує російську бойову авіацію фото 1
фото: «Атеш»
«Атеш» виявив завод в Петербузі, який забезпечує російську бойову авіацію фото 2
фото: «Атеш»

Під час операції агенти зафіксували підвищені заходи безпеки на об'єкті. Завод оточений високим парканом із колючим дротом і шипами, на території діє посилений пропускний режим. Працює цілодобове відеоспостереження, присутня озброєна охорона. Також відзначено активний рух транспорту і чітко вибудувану логістику поставок.

«Атеш» виявив завод в Петербузі, який забезпечує російську бойову авіацію фото 3
фото: «Атеш»

Усю зібрану інформацію, включаючи маршрути, відомості про охорону, структуру об'єкта та персонал, уже передано Силам оборони України.

Нагадаємо, агенти українського партизанського руху «Атеш» провели розвідку бази зберігання 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За результатами розвідки виявлено значні втрати особового складу бригади та розгортання польового госпіталю на базі через нестачу місць для поранених. 

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Теги: Атеш росія авіація війна

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