«Атеш» виявив завод в Петербузі, який забезпечує російську бойову авіацію

«Атеш» провів розвідку заводу в Петербурзі, що виробляє компоненти для російських винищувачів

Агенти партизанського руху «Атеш» здійснили розвідку стратегічно важливого підприємства «Красный Октябрь» у Санкт-Петербурзі. Завод спеціалізується на виробництві та ремонті силових агрегатів для вертольотів «Мі» і «Ка», коробок літакових агрегатів, а також газотурбінних двигунів і турбостартерів для винищувачів «МіГ» і «Су». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух «Атеш».

За повідомленням «Атеш», ці комплектуючі відіграють ключову роль у забезпеченні бойової авіації, яку Росія використовує для атак проти України та перекидання окупаційних військ.

Під час операції агенти зафіксували підвищені заходи безпеки на об'єкті. Завод оточений високим парканом із колючим дротом і шипами, на території діє посилений пропускний режим. Працює цілодобове відеоспостереження, присутня озброєна охорона. Також відзначено активний рух транспорту і чітко вибудувану логістику поставок.

Усю зібрану інформацію, включаючи маршрути, відомості про охорону, структуру об'єкта та персонал, уже передано Силам оборони України.

Нагадаємо, агенти українського партизанського руху «Атеш» провели розвідку бази зберігання 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За результатами розвідки виявлено значні втрати особового складу бригади та розгортання польового госпіталю на базі через нестачу місць для поранених.