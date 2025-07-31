РФ атакувала Київ ракетами, є влучання у будинок (оновлено)

Хвіст від однієї з ракет залетів людям у квартиру

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вдруге атакує Київ, але вже ракетами, а не «шахедами», повідомляє «Главком».

Як відомо, у столиці пролунала серія потужних вибухів. Моніторингові канали писали, що у бік Києва летить п'ять ракет, вони, ймовірно, касетні.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, є влучання у жиловий будинок. Хвіст від однієї з ракет залетів людям у квартиру.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що ворог підступно завдав ракетного удару після тривалої тривоги. Наслідки є у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова.

Оновлення 05:20

Мер Києва Віталій Кличко написав, що медиків викликали у Святошинський та Шевченківський райони. Також відомо, що у Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Постраждалих немає.

До цього, російська окупаційна армія масовано атакувала Київ «шахедами». Мер столиці Віталій Кличко розповів, що у Солом’янському районі уламки БпЛА впали біля 3 поверхового житлового будинку. Сталося загоряння газової труби. Були заблоковані люди в гаражі. Екстрені служби працюють на місці.

«За іншою адресою горить квартира на 6 поверсі в 7 поверховому житловому будинку. Пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного постраждалого. Також сталось загоряння на першому поверсі нежитлової будівлі. Іще за однією адресою падіння уламків БпЛА на верхній поверх 9 поверхового житлового будинку. Підрозділи прибули на місце. У дворах будинків, де впали уламки, палають авто. Пожежі зафіксовані ще на кількох локаціях нежитлової забудови», – повідомив Кличко.

Крім того, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки постраждали шестеро осіб.

Нагадаємо, російські терористи атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Згодом стало відомо, що у результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинули засуджені, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.

Крім того, російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

«Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – «важкі». Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.