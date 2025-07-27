РФ готує великий наступ у серпні: яка країна допоможе Путіну

Зустріч Кім Чен Ина з солдатами, які брали участь у навчанні в Північній Кореї

Пхеньян розпочав нову мобілізацію військових для відправки до Росії

Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року. Взамін на це КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Час додаткового розгортання військ – приблизно серпень», – заявив депутат Лі Сонг-Квун після закритої зустрічі з представниками Національної служби розвідки (NIS).

Південнокорейська розвідка вважає, що Росія планує велику наступальну операцію проти України у серпні, і можлива участь північнокорейських підрозділів пов'язана саме з цими планами. Зазначається, що Пхеньян уже розпочав нову мобілізацію військових для відправки до Росії.

Зазначається, що у травні до Північної Кореї приїжджав один із ключових представників Ради безпеки РФ, що, ймовірно, стало частиною координації.

Крім того, Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди та ракети, а в обмін отримує технічну допомогу, зокрема – у запуску супутників та системах наведення ракет. Видання пише, що ці домовленості стали можливими в рамках пакту про взаємну оборону, який лідери КНДР Кім Чен Ин та РФ Володимир Путін підписали у червні 2024 року під час саміту на космодромі «Східний».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея розглядає можливість відправити робітників на завод з виробництва безпілотників у Росії в обмін на навчання управлінню безпілотними літальними апаратами.

Йдеться про відправку близько 25 тисяч працівників у спеціальну економічну зону «Алабуга» в Татарстані.

Завод, про який йде мова, знаходиться в особливій економічній зоні «Алабуга» в центральній російській республіці Татарстан. Торік там виготовили понад 6 тис. ударних дронів та тисячі дронів-обманок, цьогоріч росіяни хочуть виробити від 8 до 10 тис. дронів-камікадзе.