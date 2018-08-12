Прикордонники зафіксували спробу вивозу металобрухту з Чорнобильської зони

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Метал здобували шляхом збирання в покинутих будівлях

Прикордонники виявили двох громадян України, які намагались вивезти з Чорнобильської зони металобрухт. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, за інформацією прикордонників відділення інспекторів прикордонної служби «Млачівка» відділу «Іванків» правоохоронці виявили двох жителів міста Коростень, які на автомобілі ВАЗ перевозили із забороненої зони майже 100 кілограмів металобрухту. Метал чоловіки здобували шляхом збирання в покинутих будівлях та діставання з-під землі.

Співробітниками поліції на «мисливців за металом» складено адміністративні документи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення. Заходи тривають.

Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України, яке координує роботу зони відчуження, не планувало знову продовжувати контракт генеральному директору ЧАЕС Ігорю Грамоткіну.

У зоні відчуження ЧАЕС знову зявилися бурі ведмеді, які зникли тут у ХІХ столітті і до початку 2000-них років не було жодних свідчень відновлення виду на цій території.