«Друже, ти де воював?»: Герой України прогнозує конфлікти у суспільстві після війни

Капітан поліції Сергій Панфілов припускає: буде дуже погане ставлення до тих чоловіків, які не воювали

Після завершення війни в Україні може загостритися ставлення військових до чоловіків, які весь цей час залишалися цивільними й не брали участі в бойових діях. Таку думку висловив капітан поліції, військовослужбовець штурмової бригади Нацполіції «Лють» та Герой України Сергій Панфілов в інтерв’ю «Главкому».

«Уявіть собі ситуацію: закінчується війна. Десь у барі зустрічаються двоє чоловіків. Один питає іншого: «Друже, ти де воював? З якої бригади?». А той відповідає: «Та я не воював». Йому одразу можуть дати в обличчя», – вважає Герой України.

Сергій Панфілов пояснив, що військовий, який втратив на війні побратимів або отримав тяжкі поранення, може особливо гостро сприймати зустріч із людиною, яка, на його думку, весь час залишалася осторонь.

«Той, хто питав, втратив побратима, ногу, руку, пальці. І він дивиться на людину, яка спокійно відсиділася всю війну вдома. Це на нас чекає. На мою думку, буде дуже погане ставлення до тих, хто не воював», – зазначив Панфілов.

Сергій Панфілов отримав звання Героя України у серпні 2026 року. Під час бойових завдань він неодноразово рятував поранених побратимів. У листопаді 2025 року поблизу Костянтинівки боєць підірвався на міні та зазнав тяжких поранень. Попри критичний стан, він продовжував координувати дії підлеглих і попередив їх про заміновану ділянку, що допомогло уникнути нових втрат.

Нагадаємо, Герой України Сергій Панфілов розповів про власний досвід спілкування з працівниками ТЦК та СП. За словами військового, до нього неодноразово підходили представники ТЦК, однак щоразу поводилися коректно. Військовий, який отримав важке поранення з ампутацією кінцівок, в інтерв'ю «Главкому» розкритикував людей, які, за його словами, провокують працівників ТЦК, а потім публікують відео конфліктів у соцмережах.

Також Сергій Панфілов зазначив, що гучні корупційні скандали та конфлікти між силовими структурами суттєво впливають на моральний стан українських військових, особливо після важких ротацій і боїв.