Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Друже, ти де воював?»: Герой України прогнозує конфлікти у суспільстві після війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Друже, ти де воював?»: Герой України прогнозує конфлікти у суспільстві після війни
Сергій Панфілов на службі з 2014 року
фото: Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»

Капітан поліції Сергій Панфілов  припускає: буде дуже погане ставлення до тих чоловіків, які не воювали

Після завершення війни в Україні може загостритися ставлення військових до чоловіків, які весь цей час залишалися цивільними й не брали участі в бойових діях. Таку думку висловив капітан поліції, військовослужбовець штурмової бригади Нацполіції «Лють» та Герой України Сергій Панфілов в інтерв’ю «Главкому».

«Уявіть собі ситуацію: закінчується війна. Десь у барі зустрічаються двоє чоловіків. Один питає іншого: «Друже, ти де воював? З якої бригади?». А той відповідає: «Та я не воював». Йому одразу можуть дати в обличчя», – вважає Герой України.

Сергій Панфілов пояснив, що військовий, який втратив на війні побратимів або отримав тяжкі поранення, може особливо гостро сприймати зустріч із людиною, яка, на його думку, весь час залишалася осторонь.

«Той, хто питав, втратив побратима, ногу, руку, пальці. І він дивиться на людину, яка спокійно відсиділася всю війну вдома. Це на нас чекає. На мою думку, буде дуже погане ставлення до тих, хто не воював», – зазначив Панфілов.

Сергій Панфілов отримав звання Героя України у серпні 2026 року. Під час бойових завдань він неодноразово рятував поранених побратимів. У листопаді 2025 року поблизу Костянтинівки боєць підірвався на міні та зазнав тяжких поранень. Попри критичний стан, він продовжував координувати дії підлеглих і попередив їх про заміновану ділянку, що допомогло уникнути нових втрат.

Нагадаємо, Герой України Сергій Панфілов розповів про власний досвід спілкування з працівниками ТЦК та СП. За словами військового, до нього неодноразово підходили представники ТЦК, однак щоразу поводилися коректно. Військовий, який отримав важке поранення з ампутацією кінцівок, в інтерв'ю «Главкому» розкритикував людей, які, за його словами, провокують працівників ТЦК, а потім публікують відео конфліктів у соцмережах.

Також Сергій Панфілов зазначив, що гучні корупційні скандали та конфлікти між силовими структурами суттєво впливають на моральний стан українських військових, особливо після важких ротацій і боїв.

Читайте також:

Теги: війна Герой України поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекінобожевілля українських влади та опозиції
Пекінобожевілля українських влади та опозиції
24 вересня, 07:19
Історичні паралелі з Чаушеску, Саддамом і Каддафі варто сприймати як попередження майбутнього для Путіна
Путін перед небезпечною межею. Чаушеску, Саддам і Каддафі стукають в його двері
8 вересня, 20:05
«Флеш» також заявив, що Україна в майбутньому може застосовувати аналогічні технології
Окупанти готують сотні комплексів РЕБ для боротьби зі Starlink – Флеш
3 вересня, 08:17
Наслідки удару по Рязані
У Рязані під атакою міг опинитися нафтопереробний завод (фото, відео)
6 вересня, 08:56
Молдовські військові постійно відстежували політ дрона
Шахед 17 хв. літав Молдовою, а після цього перетнув кордон Румунії – Міноборони країни
8 вересня, 18:58
Мирослава Філіпович відома за ролями в українських серіалах та фільмах
Зірка серіалу «Слуга народу» розкрила розмір своїх гонорарів
14 вересня, 11:19
Прем’єр повідомляв, що додаткова потреба Сил оборони у $27 млрд виникла, зокрема, через здорожчання війни
Корецький розповів, як Україна планує закрити оборонний запит на $27 млрд
25 вересня, 20:16
У 2022 році Климов з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брав участь у мітингу на підтримку війни
Російський лижник, який мітингував з «Z» на одязі, отримав нейтральний статус
1 жовтня, 22:13
У Самарі було оголошено дронову та ракетну загрозу
У Самарській області спалахнув найбільший резервуарний парк у Європі (фото, відео)
Вчора, 07:28

Суспільство

«Друже, ти де воював?»: Герой України прогнозує конфлікти у суспільстві після війни
«Друже, ти де воював?»: Герой України прогнозує конфлікти у суспільстві після війни
Репер-військовий Ярмак спрогнозував, скільки ще триватиме війна та назвав складові перемоги
Репер-військовий Ярмак спрогнозував, скільки ще триватиме війна та назвав складові перемоги
Овнам – тримати позицію, Терезам – перевірити пріоритети: найавторитетніший гороскоп на 4 жовтня 2026 року
Овнам – тримати позицію, Терезам – перевірити пріоритети: найавторитетніший гороскоп на 4 жовтня 2026 року
Майно після розлучення: коли податки платити не потрібно
Майно після розлучення: коли податки платити не потрібно
Поліг у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Данилюка
Поліг у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Данилюка
Заморозки та туман на вихідних: погода в Україні на 3 жовтня 2026 року
Заморозки та туман на вихідних: погода в Україні на 3 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
86K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua