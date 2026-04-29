Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто

Російські терористи атакували FPV-дроном евакуаційну групу «Фенікс» на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За повідомленням рятувальників, окупанти спрямували FPV-дрон по евакуаційному авто в Дружківці.

Зазначається, що ворожий безпілотник влетів у броньований автомобіль, в якому перебували двоє рятувальників та працівник поліції. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

«Це черговий доказ того, що для росіян не існує правил та моралі. Атака на евакуаційну групу – це свідомий злочин проти людяності!», йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, на Миколаївщині російські війська атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок ворожого удару двоє медиків отримали поранення.