Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто

Іванна Гончар
Російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу «ФЕНІКС» у Дружківці
фото: ДСНС

Внаслідок атаки ніхто не постраждав

Російські терористи атакували FPV-дроном евакуаційну групу «Фенікс» на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За повідомленням рятувальників, окупанти спрямували FPV-дрон по евакуаційному авто в Дружківці.

фото: ДСНС

Зазначається, що ворожий безпілотник влетів у броньований автомобіль, в якому перебували двоє рятувальників та працівник поліції. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

фото: ДСНС

«Це черговий доказ того, що для росіян не існує правил та моралі. Атака на евакуаційну групу – це свідомий злочин проти людяності!», йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, на Миколаївщині російські війська атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок ворожого удару двоє медиків отримали поранення.

Читайте також:

Читайте також

Роман «Фіш» Ященко очолює напрямок ударних дронів у підрозділі Lasar's Group
Герой України Роман «Фіш» Ященко: У мене була проста мрія – знищити російський танк інтерв'ю
19 квiтня, 12:30
Ті, хто зупиняють еліту армії РФ
Їх на фронті називають «пожежною командою»… Інтерв'ю з командирами ДШВ
27 квiтня, 20:00
Слов’янська ТЕС була однією з ключових електростанцій сходу України та понад 70 років забезпечувала енергопостачання Донбасу
Остання ТЕС Донеччини зупинилася: Слов’янська станція припинила роботу
7 квiтня, 05:37
Україна регулярно атакує російську нафтогазову інфраструктуру, намагаючись підірвати військову економіку РФ
Україна вперше випередила РФ за кількістю дронових атак – ABC News
7 квiтня, 07:18
Зеленський: На жаль, прифронтові громади «рускі» будуть обстрілювати
Зеленський назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги
10 квiтня, 09:00
Росія вдарила ФАБ-1500 по центру Слов’янська і зруйнувала пам’ятку
Росія зруйнувала авіаударом історичну пам’ятку у Слов’янську
15 квiтня, 09:57
Ворог не полишає спроб захопити все більше української території
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
Евакуація населення з прифронтових зон
Евакуація з прифронтових зон: ворожа пропаганда вигадала «обов’язкову диспансеризацію»
24 квiтня, 07:56
Ворог працює за «сирійським сценарієм»
Унаслідок повторної атаки по Дніпру загинула людина
25 квiтня, 13:10

Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу
У Харкові вибухнув автомобіль біля супермаркету: мер повідомив деталі
У Харкові вибухнув автомобіль біля супермаркету: мер повідомив деталі
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло
Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло
Червоний Хрест вимагає від Росії надати інформацію про стан мешканців заблокованих Олешок
Червоний Хрест вимагає від Росії надати інформацію про стан мешканців заблокованих Олешок

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Вчора, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Вчора, 14:03

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
