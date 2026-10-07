19-річний хлопець влаштував різанину у школі в Польщі

Щонайменше восьмеро людей дістали поранення

У польському місті Остроленка 19-річний учень напав із ножем на людей у професійному навчальному закладі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на eostroleka.pl та RMF FM.

Інцидент стався у середу, 7 жовтня, у першій половині дня. За попередніми даними, хлопець дістав ніж і почав завдавати ударів людям у школі. За оновленими даними місцевих ЗМІ, кількість постраждалих зросла до восьми, серед них – вчителька. Стан двох людей медики оцінюють як важкий.

На місце події прибув медичний гелікоптер, також туди направили групу прокурорів.

Нападника затримано. Як з'ясували журналісти, це 19-річний учень цього ж навчального закладу. Інших подробиць інциденту наразі не повідомляють.

Після нападу мер Остроленки Павел Невядомський наказав негайно закрити зсередини всі школи міста. За його словами, ситуацію взято під контроль, учні перебувають у безпеці. Для тих, хто потребуватиме допомоги після пережитого, організують психологічну підтримку.

Нагадаємо, схожий інцидент стався 29 вересня у Словаччині. Там 13-річний учень напав із гострим предметом на людей у початковій школі. Внаслідок нападу загинула вчителька, ще одна педагогиня та школярка дістали поранення.

Постраждалу ученицю після нападу було госпіталізувано у критичному стані. Нападника затримали правоохоронці.

Раніше, 24 вересня, різанина сталася в монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі. За даними слідства, 31-річний громадянин України напав із ножем на п'ятьох людей – трьох духовних осіб та двох мирян. Один із постраждалих помер, ще двоє перебували у важкому стані. Підозрюваного було затримано на місці події.