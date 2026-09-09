Під прицілом FPV: іноземна волонтерка показала, як тепер евакуюють цивільних на Донбасі

Навіть звичайна поїздка містом на Донеччині може бути небезпечною. Волонтери стежать за ситуацією та намагаються уникати атак дронів

Перш ніж забирати людей, волонтери приїжджають у населені пункти, де ситуація погіршується, розклеюють листівки та розповідають місцевим жителям, як відбувається евакуація

Міжнародна команда Universal Aid Ukraine у 2025 році евакуювала з небезпечних районів 1200 цивільних. Нині організація має дві евакуаційні групи: одна працює на Донеччині, інша – у Дніпрі та Дніпропетровській області. Про те, як відбуваються виїзди з прифронтових населених пунктів і з якими ризиками стикаються волонтери, розповіла керівниця краматорської групи Анна Елсбернд в інтерв’ю «Цензор.Нет», пише «Главком».

За словами Елсбернд, протягом останніх двох років евакуація стала основним напрямом роботи Universal Aid Ukraine.

Universal Aid Ukraine – міжнародна гуманітарна організація, яка допомагає цивільному населенню в Україні, зокрема проводить евакуацію людей із прифронтових територій та надає гуманітарну допомогу. До роботи залучені волонтери з різних країн.

Краматорська команда працює у районах Краматорська, Слов'янська, Малотаранівки та Дружківки. Ще одна група базується у Дніпрі та працює на Дніпропетровщині.

фото: Ricarda Fasol

Перш ніж забирати людей, волонтери приїжджають у населені пункти, де ситуація погіршується, розклеюють листівки та розповідають місцевим жителям, як відбувається евакуація. За словами Анни, багато людей спочатку не хочуть залишати свої домівки. Причина не лише у страху перед невідомістю. Для багатьох це будинки, у яких вони прожили все життя, а евакуація означає необхідність залишити звичне місце та їхати туди, де вони ніколи не були.

Тому волонтери спочатку намагаються не переконувати силою, а говорити з людьми, вислуховувати їхні побоювання та відповідати на запитання.

Після цього людина може зателефонувати на спеціальну гарячу лінію евакуації. Волонтери домовляються про дату виїзду, а напередодні формують список пасажирів і планують маршрут. На цьому етапі враховують, кого саме потрібно забрати: людей похилого віку, дітей, людей із домашніми тваринами. Також евакуйованим потрібно зібрати речі та попрощатися із сусідами.

фото: Ricarda Fasol

У день евакуації команда приїжджає за людьми додому, допомагає зібрати та завантажити речі й везе їх до укриття або пункту евакуації та реєстрації. Подальше транспортування звідти організовують автобусами чи іншим транспортом.

Однак навіть заздалегідь спланований маршрут може змінитися в останню хвилину. На дорозі можуть виявитися перекриті ділянки, з'явитися дрони або виникнути загроза авіаційного удару.

«Здається, ви завжди все враховуєте та прораховуєте – а потім щось іде не так», – розповіла Елсбернд.

За її словами, під час евакуацій волонтерам доводиться чекати через появу дронів або загрозу удару. Маршрут можуть змінювати залежно від ситуації, а іноді команді доводиться ховатися або намагатися відірватися від FPV, який стежить за автомобілем.

Окремою проблемою є те, що в автомобілі разом із волонтерами перебувають цивільні. Тому члени команди мають контролювати не лише ситуацію навколо, а й власні емоції. За словами Елсбернд, коли люди вже сіли в автомобіль, відповідальність за їхню безпеку повністю лежить на евакуаційній команді.

«Як тільки вони опиняються у вашій машині, ви повинні переконатися, що вони безпечно дістануться місця призначення», – пояснила волонтерка. Вона зазначила, що навіть у ситуації, коли самій команді страшно, волонтерам потрібно залишатися спокійними перед пасажирами.

фото: Ricarda Fasol

У краматорській групі працюють волонтери з різних країн. Американець Даніель відповідає за автомобіль, маршрути та організацію виїздів. Він має заздалегідь перевіряти інформацію про перекриті дороги та ухвалювати рішення щодо маршруту.

Полька Магда займається транспортуванням людей після першої частини евакуації. Через нестачу автобусів вона часто перевозить людей із Краматорська далі на захід на фургоні організації.

Гарячу лінію евакуації координує Василина. Вона приймає дзвінки, відповідає на запитання людей, погоджує дату виїзду та формує список евакуацій на наступний день. Також у неї є контакти на випадок надзвичайної ситуації.

Ще один член команди, Влада, займається перекладами, інформаційною роботою та підтримує контакти з поліцією і місцевими адміністраціями. У Дніпрі працює німець Ларс. Він відповідає за водіння та технічні питання, зокрема радіозв'язок і засоби протидії дронам.

фото: Ricarda Fasol

Робота команди не обмежується плановою евакуацією. Після ударів по Краматорську волонтерів можуть залучати до перевезення поранених, якщо автомобілів швидкої допомоги недостатньо.

Учасники групи проходять медичну підготовку, щоб у разі потреби надати допомогу людям із важкими травмами та доставити їх до лікарні.

Анна Елсбернд перебуває в Україні від початку повномасштабної війни, а з початку 2023 року базується у Краматорську. За її словами, нині вона проводить в Україні близько 11 місяців на рік. Евакуаційну роботу команда продовжує попри постійну загрозу ударів і атак дронів.