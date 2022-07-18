Україну накриє антициклон «Юрген»: прогноз погоди на 18 липня

В Україні 18 липня дощитиме на сході та на півночі

В Україні сьогодні, 18 липня, дощі відійдуть з низки регіонів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вночі у східних та більшості північних областей, а також вдень на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ та гроза.

При цьому на решті території України без опадів та місцями хмарно.

Температура повітря на півночі та заході коливатиметься в межах +10 +14 вночі, вдень +22 +25, а на Закарпатті до +27.

У східних областях стовпчики термометрів вночі покажуть +11 +15, вдень +22 +26 градусів. На півдні ж вночі +12 +18, а вдень +26 +26 градусів.

У Києві 18 липня вночі температура повітря становитиме +12 +14 градусів, а вдень +23 +25. Вдень прогнозують дощ.

Антициклон «Юрген» у понеділок, 18 липня, переважатиме в Україні, через що лише у двох областях країни очікуються невеликі дощі. Такий прогноз погоди на понеділок оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 18 липня в Україні переважатиме достатньо прохолодна погода, хоча у Європі наразі панує справжня спека.

Через дію антициклону «Юрген» локальні дощі у понеділок можливі лише у Сумській та Чернігівській областях.

«Температура протягом дня коливатиметься в межах +20...+25 градусів, на Півдні буде +24...+28 градусів. Вітер очікується північний та північно-західний, помірний, у східній частині може бути сильнішим», – зазначила Наталка Діденко.

Аналогічна погода також очікується в Києві. Вдень повітря у столиці прогріється до +23 градусів.

Робочий тиждень, за словами синоптика, не принесе до України липневу спеку. Гарячіше повітря із суттєвим підвищенням денної температури Діденко прогнозує вже на кінець місяця.