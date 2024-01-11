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Пристрасті довкола ялинки в Тернополі: з яким проханням мешканці звернулися до чиновників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пристрасті довкола ялинки в Тернополі: з яким проханням мешканці звернулися до чиновників
Святкову ілюмінацію повернули на дерево, однак новорічні іграшки вішати назад не будуть
фото з відкритих джерел

Новорічний символ на головній площі повторно прикрасили гірляндами

У Тернополі демонтували, а потім по-новому зібрали центральну новорічну ялинку. Комунальники почали знімати іграшки та ілюмінацію 9 січня, однак на прохання тернополян ялинка ще простоїть на Театральному майдані деякий час. Те, що на ялинку повернули гірлянди, які зняли під час демонтажу, підтвердив директор комунального підприємства Олег Лехіцький.

«Наші працівники вже знали з ялинки іграшки, також перейшли до демонтажу ілюмінації. Однак ялинку вирішили залишити на деякий час, – сказав Лехіцький. – Гірлянди, які встигли зняти, повернули. Але іграшки вішати назад не будемо».

У Тернополі передумали демонтувати ялинку
У Тернополі передумали демонтувати ялинку
фото з відкритих джерел
Пристрасті довкола ялинки в Тернополі: з яким проханням мешканці звернулися до чиновників фото 1
фото з відкритих джерел

Начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології Олег Соколовський розповів, що після початку демонтажу ялинки до них масово почали звертатися тернополяни: «До нас надходили дзвінки від тернополян, дехто навіть приходив до управління та просив ще залишити ялинку, бо цього хочуть діти. Це для нас було великим здивуванням. Тому міський голова дав доручення, що ялинка ще простоїть деякий час». 

Коли саме будуть демонтувати ялинку – наразі невідомо. Цьогоріч її мали розібрати одразу після завершення різдвяно-новорічних свят. Минулого року штучне дерево демонтували після 19 січня, коли українці востаннє відсвяткували свято Водохреща за старим церковним календарем.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру.

Теги: Тернопіль ялинка

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