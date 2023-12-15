Ялинкові ярмарки у Києві: скільки коштують живі деревця та де їх можна купити
Ціни на новорічні дерева в Києві в середньому становлять 500-700 грн
До святкування Різдва Христового та Нового року залишилися лічені дні і в Києві стартував сезон продажу новорічних ялинок.
На ярмарках Києва новорічне дерево можна придбати приблизно за 500-700 грн (залежно від розміру). Дерево висотою в 2,5 метри коштуватиме близько 1 тис. грн. Маленькі ялинки, сформовані з гілочок, коштують 300 грн.
Де в Києві можна придбати ялинку
У столиці України проводиться 150 ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас, які функціонуватимуть до 31 грудня. Офіційні точки продажу в різних районах Києва дозволяють придбати легально зрубані ялинки, вирощені лісничими господарствами на спеціальних плантаціях.
У КМДА попередили, що не варто купувати новорічні дерева на стихійних ринках – там ялинки «реалізовуються без документів і можуть бути шкідливими». Відрізнити офіційний ярмарок від стихійного можна за такими ознаками:
- В офіційних точках продажу кожна ялинка чи сосна має ідентифікаційну бирку зі штрихкодом (цифровим номером). За ним покупець може перевірити легальність походження дерева.
- Точка продажу має розміщуватися за адресою з офіційного переліку сезонних ярмарків, який сформувала КМДА.
Перелік локацій з продажу новорічних ялинок у Києві:
Ярмарки з Продажу Новорічни... by Юлія Соколова
Як перевірити, що ялинку зрубали легально
На офіційно заготовлених деревах повинні бути бирки та штрих-коди, а у продавця – відповідні документи. Перевірити легальність можна з телефону через вебсайт Держагентства лісових ресурсів України – потрібно ввести номер з етикетки дерева.
Цього року Україна повністю перейшла на новий календар, відповідно з яким Різдво святкуватимуть 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.
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