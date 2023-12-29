Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша
Труша звільнили з Тернопільської ОДА за поданою ним заявою
Сьогодні, 29 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша. Про це йдеться в указі №859, щоопублікований на сайті Офісу президента.
Труша звільнили з Тернопільської ОДА за поданою ним заявою.
«Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в указі.
Нагадаємо, на засіданні, 27 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша.
Раніше повідомлялося, що начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш засвітився на плівках НАБУ, які фігурують у резонансній корупційній справі за участю голови Тернопільської облради. Йдеться про кримінальне провадження за підозрами у хабарництві двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука, а також голови Тернопільської облради Михайла Головка.
Як повідомляли ЗМІ, очільник Тернопільщини Володимир Труш проходить свідком у вказаній корупційній справі. Також він заперечив свою причетність до вимагання хабаря у підрядника.
Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.
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