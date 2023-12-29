Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша
Труш засвітився на плівках НАБУ, які фігурують у резонансній корупційній справі за участю голови Тернопільської облради
фото: з відкритих джерел

Труша звільнили з Тернопільської ОДА за поданою ним заявою

Сьогодні, 29 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша. Про це йдеться в указі №859, щоопублікований на сайті Офісу президента.

Труша звільнили з Тернопільської ОДА за поданою ним заявою.

«Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в указі.

Нагадаємо, на засіданні, 27 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша

Раніше повідомлялося, що начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш засвітився на плівках НАБУ, які фігурують у резонансній корупційній справі за участю голови Тернопільської облради. Йдеться про кримінальне провадження за підозрами у хабарництві двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука, а також голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Як повідомляли ЗМІ, очільник Тернопільщини Володимир Труш проходить свідком у вказаній корупційній справі. Також він заперечив свою причетність до вимагання хабаря у підрядника.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.

Читайте також: Тернопільська ОВА приховує дані про чоловіків, які мотаються за кордон під час війни
Теги: Тернопільщина Тернопіль Володимир Зеленський звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував зміни щодо доступу на фронт журналістів
20 грудня, 23:10
Галина Михайлюк є нардепкою від фракції «Слуга народу»
Зеленський призначив свого нового представника у Раді
20 грудня, 11:35
ХАМАС боїться витоку інформації спецслужбам Ізраїлю
Таємна зустріч керівників ХАМАСу: стали відомі подробиці
18 грудня, 09:12
Подружжя Зеленських з дітьми
Зеленська поділилася планами родини на Різдво
13 грудня, 12:30
Джо Байден на пресконференції у Білому домі
Байден розповів, коли Україна зможе вступити в НАТО
13 грудня, 02:41
Зеленський позбавив посади трьох голів райдержадміністрацій
Зеленський позбавив посади трьох голів райдержадміністрацій
8 грудня, 20:43
Публічний доступ до Реєстру декларацій незабаром буде відкрито
Декларації чиновників стануть доступними для всіх: НАЗК назвало терміни
7 грудня, 16:23
Володимир Зеленський: «Я запрошую всі американські оборонні компанії до співпраці з Україною»
Зеленський звернувся до оборонних компаній США
6 грудня, 21:40
Зеленський мав звернутися до сенаторів США на закритому брифінгу
США заперечили участь Зеленського у секретному брифінгу Сенату
5 грудня, 21:55

Політика

Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша
Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша
Посол США після масованої атаки РФ по Україні звернулась до союзників
Посол США після масованої атаки РФ по Україні звернулась до союзників
Президент Литви відреагував на масований удар по Україні
Президент Литви відреагував на масований удар по Україні
Кулеба пояснив, чому союзники зволікають зі зброєю для України
Кулеба пояснив, чому союзники зволікають зі зброєю для України
Зеленський обговорив з Папою Римським формулу миру
Зеленський обговорив з Папою Римським формулу миру
Зеленський незабаром може зустрітися з Орбаном – джерело
Зеленський незабаром може зустрітися з Орбаном – джерело

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
42K
Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє
42K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
24K
Кулеба пояснив, чому союзники зволікають зі зброєю для України
20K
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
18K
Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школи та садочок

Новини

Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Сьогодні, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua