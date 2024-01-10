У Тернополі прогримів вибух
Унаслідок інциденту один чоловік отримав опіки
Сьогодні, 10 січня, у Тернополі прогримів вибух, який спричинив газовий пальник. Внаслідок інциденту один чоловік отримав опіки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«У Тернополі 65-річний житель намагався запалити пальник у гаражному приміщенні. Газова суміш спалахнула», – розповіли рятувальники, додавши, що чоловік отримав опіки.
У ДСНС нагадали, що газові пальники призначені для використання на відкритому повітрі. «Перед початком експлуатації варто перевірити цілісність балончика, щоб уникнути витоку газу та можливих небезпечних наслідків», – зазначили вогнеборці.
Щоб перевірити балончик, необхідно нанести мильний розчин на підозрілу ділянку чи місця з’єднань і уважно за ними поспостерігати. А саме:
- якщо ви помітили появу бульбашок, використовувати такий пальник не можна;
- використовуйте лише сертифіковані газові пальники, придбані у ліцензованих точках продажу та неухильно дотримуйтеся інструкції виробника.
Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині вибух газу зруйнував приватний будинок.
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