У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру

Ялинка встановлена на місці, де був той самий напис «Дети»

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановили ялинку біля зруйнованого внаслідок удару РФ драмтеатру. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

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«Ялинка біля руїн Маріупольського Драмтеатру на місці, де був той самий напис «Дети», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, 16 березня російські загарбники умисно скинули дві бомби на будівлю драматичного театру в Маріуполі. Тоді там переховувалися від обстрілів сотні цивільних. Внаслідок удару загинули близько 600 осіб.

Триває 670-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.