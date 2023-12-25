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У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Ялинка встановлена на місці, де був той самий напис «Дети»

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановили ялинку біля зруйнованого внаслідок  удару РФ драмтеатру. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Ялинка біля руїн Маріупольського Драмтеатру на місці, де був той самий напис «Дети», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, 16 березня російські загарбники умисно скинули дві бомби на будівлю драматичного театру в Маріуполі. Тоді там переховувалися від обстрілів сотні цивільних. Внаслідок удару загинули близько 600 осіб.

Триває 670-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Маріуполь ялинка свята війна окупанти

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