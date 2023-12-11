Дід Мороз, Снігурка та мультики РФ: святкова інсталяція обурила мешканців селища під Києвом

Місцеві закликають СБУ звернути увагу на посадових осіб, які поширюють продукт країни-агресорки

У селищі міського типу Коцюбинське в Бучанському районі Київській області встановили святкову інсталяцію до зимових свят. Ялинку прикрасили парканом з зображенням героїв російського мультфільму «Маша та Ведмідь», а також радянських персонажів Діда Мороза та Снігуроньки. Про це повідомила журналістка та ексдепутатка селищної ради Ірина Федорів.

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Ялинку в Коцюбинському обгородили парканом з зображенням Діда Мороза та Снігуроньки фото: Iryna Fedoriv / Facebook

Місцеві мешканці обурені цьогорічній прикрасі на центральній площі. Вони закликають СБУ звернути увагу на посадових осіб, які поширюють продукт країни-агресорки. Громадяни звинувачують місцеву владу на чолі з селищним головою від «Слуги народу» Сергієм Данішем, якого пов'язують з нардепом Олександром Дубінським, якого підозрюють у державній зраді.

«Ви розумієте, що тільки люди, які не мають відчуття цінностей, можуть вгатити в 2023 році йолку «маша і мєдвєді» і «дєдушку мороза і снєгурочку»...» – написала Федорів.

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Герої російського мультика у центрі селища на Київщині фото: Iryna Fedoriv / Facebook

За словами журналістки, оточення та близькі Даніша повʼязані з Росією або й зовсім втекли в країну-агресорку.

Зауважимо, Дід Мороз – головний атрибут Нового року в СРСР – не лише казковий герой, як його представляють в російських казках, кіно та мультиках. Насамперед він один з персонажів антирелігійної та антиріздвяної пропаганди у колишньому Союзі.

Радянська влада вирішила, що введення казкового Діда в реальне життя громадян – гарний спосіб позбутися традицій святкування Різдва. Боротьба зі святом й традиціями тривала роками: за віру й прикрашену ялинку саджали, церкви знищували. Під заборону потрапили Святий Миколай, якого шанували в Україні, щедрівки з колядками й решта народних традицій. Автора найвідомішої різдвяної пісні світу – українського композитора Миколу Леонтовича – було жорстоко вбито чекістом у власному будинку.

Україна має власних героїв. Задовго до появи радянського Діда Мороза в Україні співали колядки про Миколая, а у Києві на Аскольдовій могилі стояла церква на його честь. Щоб зберегти свої сакральні традиції, нам важливо відзначати реальних святих, які завжди існували в нашій культурі. Образ Миколая навчає дітей робити добрі вчинки, бути людяними та допомагати іншим.

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Раніше на Софійській площі столиці відкрили головну ялинку країни (фото). Дерево – штучне, заввишки 12 м. За традицією, у день Святого Миколая, запалили вогні на головній ялинці країни. Її встановили й прикрасили за кошти меценатів.

Тема святкової локації у Києві − «Хоробрі серця», присвячена нашим захисникам і захисницям. «Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці Герб України – символ нашої державності, національної гідності та сили. Поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена нашим захисникам. Та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями», – написав Кличко.