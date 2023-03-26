«Програли «Кварталу 95»: російські олігархи панічно відхрещуються від путінського режиму (відео)

Злита в інтернет телефонна розмова мільярдерів РФ демонструє настрої місцевої еліти, яка вже не на жарт налякана подіями в Україні

Журналісти опублікували в мережі запис телефонної розмови російського мільярдера Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина. Про це повідомляє «5 канал».

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Під час бесіди олігархи дають оцінки керівництву РФ, зокрема диктатору Володимиру Путіну, а також діляться баченням похмурих перспектив для Росії.

Судячи зі сказаного, розмова відбулася приблизно два місяці тому. Співрозмовники, висловлюючи настрої російської еліти, яка багато років збагачувалася шляхом корупційно-диктаторських законів режиму, охоплені панікою і виявляють гостре невдоволення тим, що відбувається у зв'язку з агресією проти України.

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Увага! В аудіо присутня ненормативна лексика.

Оцінки того, що відбувається, і спроби дистанціюватися від режиму демонструють настрої, що панують серед еліти РФ у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України.

На записі чути, що Ахмедов, який назбирав величезні статки завдяки путінському режиму, тепер не такий вдячний кремлівському диктатору: «Він – сатана, б**дь… Він не кермовий, він не кермував. Він завжди говорив про те, що йому писали. Він літав туди-сюди. З нього створили медіагероя. А в таких ситуаціях він виявився тим, ким він зараз є... Пустушка!».

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Крім того, співрозмовники обговорили найближче оточення Путіна, стан справ в армії, військове командування та розвиток подій війни в Україні.

Але найбільш красномовними виразами олігархи характеризують перспективи РФ.

«Питання у тому, що буде після них? І як буде? Піде, б**дь, з одного боку, «кадировці», «пригожинці», будуть опричники. Буде «махновщина». Махатимуть кинжалами, кувалдами», – прогнозує у відчаї Ахмедов.

За його словами, для РФ усе скінчиться фашизмом та військовою диктатурою.

Згодом, після публікації телефонної розмови, Йосип Пригожин почав виправдовуватися, назвав аудіо фейковим і нібито створеним за допомогою нейромережі.

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Нагадаємо, що нещодавно було опубліковано записи телефонних розмов експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва з представниками російського військово-промислового комплексу під час повномасштабної війни Росії проти України. На них чутно, як ексголова корпорації скаржиться на мародерство окупантів та ракетні обстріли армією РФ.