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«Програли «Кварталу 95»: російські олігархи панічно відхрещуються від путінського режиму (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Програли «Кварталу 95»: російські олігархи панічно відхрещуються від путінського режиму (відео)
Російський мільярдер Фархад Ахмедов
фото з відкритих джерел

Злита в інтернет телефонна розмова мільярдерів РФ демонструє настрої місцевої еліти, яка вже не на жарт налякана подіями в Україні

Журналісти опублікували в мережі запис телефонної розмови російського мільярдера Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина. Про це повідомляє «5 канал».

Під час бесіди олігархи дають оцінки керівництву РФ, зокрема диктатору Володимиру Путіну, а також діляться баченням похмурих перспектив для Росії.

Судячи зі сказаного, розмова відбулася приблизно два місяці тому. Співрозмовники, висловлюючи настрої російської еліти, яка багато років збагачувалася шляхом корупційно-диктаторських законів режиму, охоплені панікою і виявляють гостре невдоволення тим, що відбувається у зв'язку з агресією проти України.

Увага! В аудіо присутня ненормативна лексика.

Оцінки того, що відбувається, і спроби дистанціюватися від режиму демонструють настрої, що панують серед еліти РФ у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України.

На записі чути, що Ахмедов, який назбирав величезні статки завдяки путінському режиму, тепер не такий вдячний кремлівському диктатору: «Він – сатана, б**дь… Він не кермовий, він не кермував. Він завжди говорив про те, що йому писали. Він літав туди-сюди. З нього створили медіагероя. А в таких ситуаціях він виявився тим, ким він зараз є... Пустушка!».

Крім того, співрозмовники обговорили найближче оточення Путіна, стан справ в армії, військове командування та розвиток подій війни в Україні.

Але найбільш красномовними виразами олігархи характеризують перспективи РФ.

«Питання у тому, що буде після них? І як буде? Піде, б**дь, з одного боку, «кадировці», «пригожинці», будуть опричники. Буде «махновщина». Махатимуть кинжалами, кувалдами», – прогнозує у відчаї Ахмедов.

За його словами, для РФ усе скінчиться фашизмом та військовою диктатурою.

Згодом, після публікації телефонної розмови, Йосип Пригожин почав виправдовуватися, назвав аудіо фейковим і нібито створеним за допомогою нейромережі.

Нагадаємо, що нещодавно було опубліковано записи телефонних розмов експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва з представниками російського військово-промислового комплексу під час повномасштабної війни Росії проти України. На них чутно, як ексголова корпорації скаржиться на мародерство окупантів та ракетні обстріли армією РФ.

Теги: олігархи відео росія війна

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