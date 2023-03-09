Богуслаєв жалівся росіянам на мародерство та обстріли «Мотор Січі»: оприлюднено таємні розмови (відео)

Зрадник України домовлявся про таємне постачання до РФ двигунів для військових гелікоптерів, зокрема через Китай

Журналісти проєкту «Схеми» опублікували записи телефонних розмов експрезидента акціонерного товариства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва з представниками російського військово-промислового комплексу під час повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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На записах чутно, як ексголова корпорації скаржиться на мародерство окупантів, які вивезли сільгоспобладнання та зерно з його підприємства у Херсонській області та на ракетні обстріли армією РФ.

Водночас Богуслаєв висловлював побажання, щоб російський диктатор Володимир Путін здійснив повну окупацію України. Також він продовжував домовлятися про таємне постачання до РФ двигунів для військових гелікоптерів, зокрема через Китай.

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Аудіозапис, здійснений 17 березня 2022 року, зафіксував, як Богуслаєв, на той час ще в ролі президента «Мотор Січі», скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли запорізького авіаційного підприємства армією РФ.

«Били вже вдруге по нас, бл***. Так що все це балачки, що мирне населення не треба чіпати. Все це ху***. Зараз ремонтую будівлю, вікна, приміщення, бл***. «Дякую» друзям передай там всім», – пожалівся зрадник.

Із цією ж скаргою він телефонував Петру Кононенку, який на момент розмови обіймав посаду члена ради директорів «Мотор Січі». Нині ж Кононенко очолює російське підприємство «Борисфен» (співзасновником якого є «Мотор Січ»), що ремонтує та обслуговує авіадвигуни.

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За аудіозаписами, Богуслаєв просив Кононенка розповісти про обстріли, зокрема командувачу протиповітряної оборони сухопутних військ РФ Олександру Лєонову. Незабаром Кононенко відреагував: «Нехай Вʼячеслав Олександрович не переживає. Ми його бережемо, як око. Щоб людей зберіг».

Крім того, у березні 2022 року, зрадник скаржився на те, що російські загарбники незаконно вивезли сільгоспобладнання та зерно, яке зберігалось на його підприємстві «Айленд» на Херсонщині.

«Ні сіяти, ні пахати не можу. Ні, це ху*** повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, бл***, щоб я по телевізору ще говорив. А шепнути, сказати, що припиніть, бл***, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється. Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл***, окупанти», – дорікнув він.

Судячи з записів, у серпні 2022 року Богуслаєв обговорював таємний план для реалізації схеми постачання двигунів в РФ через Китай зі своїм підлеглим – начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегом Дзюбою, якого зараз українське слідство так само підозрює у роботі на країну-агресорку.

Як ідеться в розслідуванні, китайська компанія – це, ймовірно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., якій у квітні 2022-го року «Мотор Січ» поставляла запчастини для капітального ремонту декількох типів авіадвигунів. До слова, ця компанія з Китаю давно співпрацює з «Ростєхом».

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Після вторгнення 24 лютого, як свідчать записи, Богуслаєв хотів приховати свій інтерес до російського ринку.

У розмові з директором із маркетингу та торгівлі «Мотор Січі» та керівником дочірньої компанії цієї корпорації «Вертольоти МСБ» Павлом Касаєм Богуслаєв обговорював проблему постачання українських двигунів, а саме так званої «9-ки» – моделі, яка встановлена на ударному російському гелікоптері Ка-52. Декілька таких бортів було збито українськими силами під час повномасштабної війни.

«Ми маємо маркування змінити, я казав вам про це. Щоб не було «МС2. Просто номер і все», – наполягав зрадник.

Водночас захист Богуслаєва обвинувачення на адресу колишнього президента «Мотор Січі» відкидає.

Нагадаємо, 23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі.

В'ячеслав Богуслаєв – президент АТ «Мотор Січ» – одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, замороженого судом, був найбільшим акціонером підприємства.