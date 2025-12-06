Головна Країна Події в Україні
Вщент спалені локомотиви: з'явилося відео розгромленого Фастівського депо після атаки

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Вщент спалені локомотиви: з'явилося відео розгромленого Фастівського депо після атаки
Внаслідок атаки по Фастову знищено локомотиви «Укозалізниці»
Працівники у момент влучання були у сховищі

Внаслідок масованої нічної атаки російських терористів, що відбулася в ніч на 6 грудня, значних руйнувань зазнала залізнична інфраструктура у Фастові на Київщині. Окрім головної будівлі вокзалу, під удар потрапило моторно-вагонне депо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві падбліки.

В мережі з'явилися відеокадри, які демонструють масштаб руйнувань на території депо. На них видно спалені вщент локомотиви та вагони, а також значні пошкодження інфраструктури депо, спричинені, ймовірно, уламками та пожежею, що виникла внаслідок ворожої атаки.

За попепедніми даними, працівники депо у момент влучання були у сховищі. 

Як раніше повідомлялося, у Фастові внаслідок атаки знищено будівлю залізничного вокзалу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар, назвав руйнування вокзалу у Фастові «беззмістовним з військової точки зору ударом», здійсненим, щоб «зробити боляче мільйонам українців».

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня ворог застосував проти України понад 650 ударних дронів та 51 ракету, цілячись, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури.

 

