Вщент спалені локомотиви: з'явилося відео розгромленого Фастівського депо після атаки

Внаслідок масованої нічної атаки російських терористів, що відбулася в ніч на 6 грудня, значних руйнувань зазнала залізнична інфраструктура у Фастові на Київщині. Окрім головної будівлі вокзалу, під удар потрапило моторно-вагонне депо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві падбліки.

В мережі з'явилися відеокадри, які демонструють масштаб руйнувань на території депо. На них видно спалені вщент локомотиви та вагони, а також значні пошкодження інфраструктури депо, спричинені, ймовірно, уламками та пожежею, що виникла внаслідок ворожої атаки.

За попепедніми даними, працівники депо у момент влучання були у сховищі.

Як раніше повідомлялося, у Фастові внаслідок атаки знищено будівлю залізничного вокзалу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар, назвав руйнування вокзалу у Фастові «беззмістовним з військової точки зору ударом», здійсненим, щоб «зробити боляче мільйонам українців».

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня ворог застосував проти України понад 650 ударних дронів та 51 ракету, цілячись, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури.