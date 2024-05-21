Росіяни у Вовчанську розстріляли жінку в кріслі колісному

У жінки тривалий час були проблеми із ногами, тож чоловік знайшов для неї крісло колісне

Врятуватися вдалося лише 70-річному чоловікові

15 травня росіяни розстріляли двох людей, які самотужки намагалися евакуюватись із Вовчанська на Харківщині. Про це повідомила у Telegram Харківська обласна прокуратура.

«70-річний чоловік разом з дружиною вирішили самостійно евакуюватись із Вовчанська. До них приєднався ще один містянин. У жінки тривалий час були проблеми із ногами, тож чоловік знайшов для неї крісло колісне. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова», – йдеться у повідомленні.

Коли вони були поруч з місцевою лікарнею, росіяни відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці.

Врятуватися вдалося лише 70-річному чоловікові. Він дійшов до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.

Тіло своєї дружини чоловікові забрати не вдалося, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити з місця.

Наразі він у безпеці, прокурори його допитали. Чоловік розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли.

Наразі, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, російські загарбники наблизилися до центральної частини Вовчанська, що на Харківщині. Місто вони атакують протягом останніх 10 днів у рамках нового наступу в регіоні. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

До слова, українські військові приблизно на 60% контролюють Вовчанськ.