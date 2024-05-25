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Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету
Pагинули двоє працівників гіпермаркету
фото: ДСНС України/Telegram

Загинули двоє працівників, частину персоналу ще розшукують

О 17:45 пожежу в будівельному гіпермаркеті в Харкові локалізовано. За попередніми даними внаслідок авіаударів загинуло 2 людини, 24 - постраждало. Про це поінформувало ДСНС України.

Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету фото 1

Гасіння вогню триває.

Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету фото 2

Тим часом ,як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, загинули двоє працівників гіпермаркету. Частину персоналу ще розшукують. 25 людей отримали травми.

Як відомо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. 

Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету фото 3

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету фото 4

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.

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Теги: Харків росія прокуратура рятувальники Олег Синєгубов супермаркет

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