Пожежу локалізовано: рятувальники показали фото з середини атакованого РФ гіпермаркету

Загинули двоє працівників, частину персоналу ще розшукують

О 17:45 пожежу в будівельному гіпермаркеті в Харкові локалізовано. За попередніми даними внаслідок авіаударів загинуло 2 людини, 24 - постраждало. Про це поінформувало ДСНС України.

Гасіння вогню триває.

Тим часом ,як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, загинули двоє працівників гіпермаркету. Частину персоналу ще розшукують. 25 людей отримали травми.

Як відомо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.