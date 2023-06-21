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Масі Найєм захищає президента УАФ Андрія Павелка. Суспільство обурене

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масі Найєм захищає президента УАФ Андрія Павелка. Суспільство обурене
Юридична компанія «Міллер», власником якої є Масі Наєм, займається захистом Павелка у справі про розкрадання коштів
фото з відкритих джерел

Суспільство критикує Масі Найєма за захист президента УАФ Андрія Павелка

Український адвокат та герой війни проти Росії Масі Найєм озвучив свою позицію щодо арешту президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, який є його клієнтом. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Прогнозую, що це буде один з найгучніших процесів в історії сучасної України. Нашого клієнта, президента УАФ Андрія Павелка, незаконно помістили під варту. Прокуратура не мала права передавати кримінальне провадження з ГСУ до відділку поліції у м. Львів. Львівська поліція не мала права розслідувати. А суд у Львові був зобов'язаний застосувати судовий контроль та зупинити це. Але цього не сталося. На наших очах розгортається черговий етап боротьби за крісло президента УАФ з використанням ключових державних інституцій. У справі фігурують як всім відомі прізвища, так і нові імена. Про це вони скажуть на пресконференції в п‘ятницю», – написав Найєм.

Юридична компанія «Міллер», власником якої є Масі Наєм, займається захистом Павелка у справі про розкрадання коштів, які УЄФА виділив на завод з виготовлення штучних полів в Україні.

На допис Наєма різко відреагували дописувачі соцмереж. Зокрема, вони дивуються як можна було взятися добровільно за справу Павелка, бажають програти суд тощо.

На допис Наєма різко відреагували дописувачі соцмереж
На допис Наєма різко відреагували дописувачі соцмереж
фото: скріншот з соцмереж
На допис Наєма різко відреагували дописувачі соцмереж
На допис Наєма різко відреагували дописувачі соцмереж
фото: скріншот з соцмереж

Як пояснив журналіст Сергій Лямець, Масі Найєм власне є жертвою власних дій. Бо саме він та інші колеги тривалий час будували медійний образ «гарних українців, яких притискає влада».

Журналіст прокоментував скандал з Наємом
Журналіст прокоментував скандал з Наємом
фото: скріншот з допису Сергія Лямеця

«Замість того, аби робити свою роботу, вони використовували суспільну думку для тиску на суд. Отже, тепер отримали зворотній ефект. Тепер суспільство звикло, що не суд, а саме воно визначатиме, хто є гарним українцем, а хто ні. Критерієм гарності стала публічна репутація» – йдеться в дописі.  

Нагадаємо, у Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко потрапив за ґрати.

До слова, відомий український футболіст і тренер, володар «Золотого м’яча» Олег Блохін, який брав участь у судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику УАФ Андрію Павелко, відреагував на його арешт. Блохін назвав відповідне рішення суду ганьбою.

Теги: правозахисники суд адвокат Андрій Павелко Українська асоціація футболу

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