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«Бавовна» в Підмосков’ї: влада РФ повідомила результати розслідування

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» в Підмосков’ї: влада РФ повідомила результати розслідування
Вибух у Коломні прогримів увечері 2 березня
фото із соцмережі

За даними російських правоохоронців, вибух у підмосковній Коломні був у повітрі

Фахівці екстрених служб міста Коломна, що поблизу Москви, які виїхали на місце, де, за даними очевидців, стався вибух, повідомили, що нічого підозрілого не виявили. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

«Обстежили потенційні об'єкти, жодних ознак (вибуху – ред.) не виявили», – сказав співрозмовник агентства.

У міністерстві енергетики Підмосков'я у четвер увечері також заявили, що жодних пошкоджень на його енергетичних об'єктах не зафіксовано.

Проте, у правоохоронних органах повідомили, що вибух у підмосковній Коломні був у повітрі, може йтися про безпілотник, його уламки ще не виявлено.

Нагадаємо, увечері 2 березня у передмісті Москви пролунав вибух. Що саме сталося, поки що невідомо, проте вибух було чутно практично у всіх районах міста Коломна.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україні не відомо, що є причиною вибухів у низці регіонів Росії, адже це не її територія. 

Теги: безпілотник росія вибух

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