У столиці прощались із Героєм України Да Вінчі, скандал у ДП «Антонов». Головне за 10 березня

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив «Хрестом бойових заслуг» Героя України, легендарного командира Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі

Новий земельний скандал у столиці, як не допустити п’яту колону на вибори,Київ провів в останню путь Героя Да Вінчі, Мер Чернігова хоче тікати з країни, улюблений олігарх президента Зеленського. Ці та інші події 10 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу

Сьогодні, 10 березня, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у столиці.

Десять років без права на політику. Як не допустити п’яту колону на вибори

У парламенті з’явилися два нові законопроєкти, які можуть вплинути на політичні перспективи проросійських політиків. Законотворці пропонують обмежити для них можливість балотуватися на майбутніх виборах.

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«Віддав життя на війні, аби це не робили діти». Київ провів в останню путь Героя Да Вінчі

У Києві на Майдані Незалежності сотні містян прийшли попрощатися з Дмитром Коцюбайлом – Героєм України та наймолодшим командиром відомої штурмової роти «Вовки Да Вінчі». президент Володимир Зеленський посмертно нагородив «Хрестом бойових заслуг» Героя України, легендарного командира Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі.

Мер Чернігова оформлює опікунство над матір’ю, щоб виїхати з країни?

Відсторонений від посади міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до суду із заявою про визнання його матері недієздатною та встановлення над нею опіки і призначення опікуна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Улюблений олігарх президента Зеленського. І це не Коломойський

У першому ряду зали, де глава держави зібрав численну пресу, принишк Віктор Пінчук. Єдиний український мільярдер дивним чином опинився на заході для журналістів. 63-річний олігарх увесь час про щось перешіптувався зі своїм давнім другом експрезидентом Польщі Олександром Квасьневським і зовсім не мав вигляд «знищеного».

Знищення «Мрії». СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП «Антонов»

Служба безпеки України зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. І підтвердила, що двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Чи здатна РФ повторно атакувати Україну найближчим часом: оцінка розвідки Британії

9 березня 2023 року Росія завдала хвилю з щонайменше 80 дальніх ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. Це була перша велика хвиля дальніх ударів з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року.

Арифметика Феміди. Як Антикорсуд рахував розміри застав Коболєву, Микитасю та Мартиненку

Минулого тижня Апеляційна палата Вищого Антикорупційного суду (ВАКС) визначила одну з найбільших в історії України застав у понад 229 млн грн Андрію Коболєву. При цьому 7 березня детективи НАБУ надіслали клопотання до ВАКС про тримання Коболєва під вартою із альтернативою застави у розмірі 365 млн.

Нагадаємо, триває 380 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та чотири ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.