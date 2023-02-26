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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Три факти про Росію та її громадян, які повинні знати на Заході

glavcom.ua
На антивоєнних акціях, що відбулися 24 лютого в 14 містах Росі було затримано 54 особи
фото: Фонтанка.ру

Росіяни незадоволені не загарбницькою війною, а невдачами

Три події останніх днів. Три історії. Три факти, начеб не пов'язані між собою, але промовисті, які доповнюють одні одних, створюють загальну картину.

Москвичка Анастасія Бурлакова  хотіла принести до бібліотеки книжки. А там їй показали список заборонених авторів, чиї твори повинні вилучатися з бібліотек і не можуть поповнювати фонди. Анастасія виклала список у Фейсбуці. Далі почалося найцікавіше. «А Барклі за віщо? Обожнюю його детективи», – дивується така собі Ірина Контарева. «Скажіть, будь ласка, а до якої саме московської бібліотеки? Де саме вам відмовили? Бо мене за Ваш пост можуть звинуватити у фейку», – турбується Віра Шаповалова.

Сам список заборонених авторів вони сприймають як щось нормальне. Тільки дивуються, чому туди потрапив улюблений автор, і просять додаткових доказів, щоб заздалегідь забезпечити собі алібі перед владою, яку, можливо, й не надто люблять, але якої вочевидь бояться.

Друга історія пов'язана з колишнім начальником управління ФСБ Москви, генералом Євгенієм Савостьяновим. ЗМІ наводять оприлюднені в Британії (спланована «утєчка інформації»?) слова генерала про те, що дедалі більше росіян виявляють невдоволення політикою Путіна через невдачі в Україні.

Проколовся генерал. Сказав правду: росіяни незадоволені не загарбницькою війною, а невдачами. А якби «Київ – за три дні», то й незадоволених би не було.

Чи можливий бунт проти Путіна? Авжеж, можливий. У нацистській Німеччині теж були спроби усунення Гітлера, замаху на нього, найвідомішим з яких був план «Валькірія». Але спроби ті датовані кінцем Другої світової війни, коли у Гітлера, як оце зараз у Путіна, теж «щось пішло не так». І, до речі, змовниками тоді були представники нацистської еліти, що не зробило їх автоматично антифашистами.

Третя історія. На антивоєнних акціях, що відбулися 24 лютого в 14 містах Росії, за наявними даними, було затримано 54 особи. Найбільше – 18 у Петербурзі. Там не вирував велелюдний мітинг, не виступали промовці, ніхто не жбурляв «коктейлі Молотова»: люди просто покладали квіти до пам'ятника Шевченку.

Отже 54 особи. Нагадаю, працездатне населення Росії станом на 2022 рік становило понад 83 мільйони.

Це все, що треба знати про Росію цивілізованому світу. А надто тим політикам, які досі припускаються фундаментальної помилки, розрізняючи російську владу і російський (як на мене, так званий) народ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путінський режим

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