Три факти про Росію та її громадян, які повинні знати на Заході

Росіяни незадоволені не загарбницькою війною, а невдачами

Три події останніх днів. Три історії. Три факти, начеб не пов'язані між собою, але промовисті, які доповнюють одні одних, створюють загальну картину.

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Москвичка Анастасія Бурлакова хотіла принести до бібліотеки книжки. А там їй показали список заборонених авторів, чиї твори повинні вилучатися з бібліотек і не можуть поповнювати фонди. Анастасія виклала список у Фейсбуці. Далі почалося найцікавіше. «А Барклі за віщо? Обожнюю його детективи», – дивується така собі Ірина Контарева. «Скажіть, будь ласка, а до якої саме московської бібліотеки? Де саме вам відмовили? Бо мене за Ваш пост можуть звинуватити у фейку», – турбується Віра Шаповалова.

Сам список заборонених авторів вони сприймають як щось нормальне. Тільки дивуються, чому туди потрапив улюблений автор, і просять додаткових доказів, щоб заздалегідь забезпечити собі алібі перед владою, яку, можливо, й не надто люблять, але якої вочевидь бояться.

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Друга історія пов'язана з колишнім начальником управління ФСБ Москви, генералом Євгенієм Савостьяновим. ЗМІ наводять оприлюднені в Британії (спланована «утєчка інформації»?) слова генерала про те, що дедалі більше росіян виявляють невдоволення політикою Путіна через невдачі в Україні.

Проколовся генерал. Сказав правду: росіяни незадоволені не загарбницькою війною, а невдачами. А якби «Київ – за три дні», то й незадоволених би не було.

Чи можливий бунт проти Путіна? Авжеж, можливий. У нацистській Німеччині теж були спроби усунення Гітлера, замаху на нього, найвідомішим з яких був план «Валькірія». Але спроби ті датовані кінцем Другої світової війни, коли у Гітлера, як оце зараз у Путіна, теж «щось пішло не так». І, до речі, змовниками тоді були представники нацистської еліти, що не зробило їх автоматично антифашистами.

Третя історія. На антивоєнних акціях, що відбулися 24 лютого в 14 містах Росії, за наявними даними, було затримано 54 особи. Найбільше – 18 у Петербурзі. Там не вирував велелюдний мітинг, не виступали промовці, ніхто не жбурляв «коктейлі Молотова»: люди просто покладали квіти до пам'ятника Шевченку.

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Отже 54 особи. Нагадаю, працездатне населення Росії станом на 2022 рік становило понад 83 мільйони.

Це все, що треба знати про Росію цивілізованому світу. А надто тим політикам, які досі припускаються фундаментальної помилки, розрізняючи російську владу і російський (як на мене, так званий) народ.