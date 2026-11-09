Головна Світ Політика
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Глава МЗС Естонії назвав єдину умову припинення війни в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Глава МЗС Естонії назвав єдину умову припинення війни в Україні
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна пояснив, чому Україна повинна вступити до НАТО
фото: Rasmus Rebase

Маргус Цахкна наголосив, що рішення про завершення війни залежить від Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що російський диктатор Володимир Путін є єдиною людиною, яка здатна зупинити війну проти України. Водночас для встановлення тривалого миру в Європі необхідно забезпечити повноправне членство України в НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Postimees.

Очільник естонського зовнішньополітичного відомства зазначив, що стримано оцінює різноманітні мирні ініціативи. За його словами, протягом останнього року було представлено чимало планів та обіцянок, однак переконливих доказів готовності Росії припинити бойові дії досі немає.

«Єдина людина, яка може зупинити війну, це Путін. Я думаю, що припинення вогню, що обговорюється, стало б першою ознакою того, чи є взагалі простір для будь-яких переговорів. Інший момент полягає у тому, що ніхто не може укладати угоди за нашою спиною без нашої участі чи вирішувати долю Європи без участі самої Європи», – зазначив Цахкна.

Міністр наголосив, що амбіції Кремля виходять далеко за межі України. На його переконання, Путін прагне переглянути чинну архітектуру європейської безпеки, зокрема домогтися відведення військ НАТО від російських кордонів.

«Це безглуздо, оскільки ці війська та наші оборонні плани, які ми ухвалили у Вільнюсі трохи більше двох років тому, призначені для захисту Європи та НАТО від Росії. Тож у цьому насправді немає нічого нового. Але головне – ніхто не може домовлятися про нашу безпеку без нашої участі», – підкреслив глава МЗС Естонії.

Цахкна також зазначив, що європейські держави не можуть виступати нейтральними посередниками між Україною та Росією, оскільки вони підтримують Київ і здійснюють санкційний тиск на Москву. За його словами, країнам Європейського Союзу необхідно зберігати єдність у своїй політиці та розглядати можливості подальшого посилення обмежень проти РФ.

Окремо міністр звернув увагу на важливість координації з європейськими країнами, які не входять до ЄС, зокрема Великою Британією та Норвегією.

Говорячи про майбутні гарантії безпеки України, Цахкна висловив переконання, що найефективнішим рішенням стане її повноправне членство в Північноатлантичному альянсі.

«Ми вже маємо НАТО. І якщо ви запитаєте, як ми це бачимо, то насправді Україна має стати державою-членом НАТО, повноправним членом. Якщо ми хочемо міцного миру в Європі, ми повинні позбутися цих нейтральних зон або "сірих зон" між Росією та НАТО. Це найефективніша гарантія безпеки», – наголосив Цахкна.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що одним із ключових питань переговорів про завершення війни в Україні залишаються гарантії безпеки. За його словами, вони стосуються не лише України, а й ширшої системи європейської безпеки. Рубіо припустив, що заяви президента США Дональда Трампа про прогрес у мирному процесі пов'язані саме з обговоренням цього питання.

Читайте також:

Теги: Естонія війна Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виступ у Палаці «Україна» відбувся 7 листопада в межах музичного шоу «Мій Music Hall», організованого продюсеркою Оленою Мозговою
Скандал із піснею Сердючки отримав продовження: з'явилося відео
Вчора, 08:30
Виробничі корпуси заводу «Протон» в Орлі
Ракети атакували в Орлі підприємство російського ВПК
7 листопада, 00:29
Американська авіація готується до можливого відновлення бойових операцій проти Ірану
Трамп може наказати атакувати Іран уже наступного тижня – ЗМІ
29 жовтня, 21:39
Меланія Трамп оголосила про роботи для відкриття гуманітарного маршруту в Олешки
Меланія Трамп оголосила про початок розмінування на Херсонщині
28 жовтня, 20:12
Небажання молодших навчатися в старших спричинене не характером покоління, а структурою
Ейджизм – розірвана естафета. Коли учні залишаються без учителів
25 жовтня, 17:05
Мер Харкова розказав європейським колегам, який мир потрібен Україні
Мер Харкова розказав європейським колегам, який мир потрібен Україні
17 жовтня, 11:04
Влада зауважила, що інформації про постраждалих наразі не надходило
Російський дрон впав на житловий будинок у Львівській області
13 жовтня, 06:14
У липні 2026 року Соїл Халзанов підписав контракт із Міноборони РФ та долучився до злочинної агресії РФ проти України
Сили оборони на фронті ліквідували 58-річного чемпіона Бурятії з боротьби
12 жовтня, 18:30
Артур Пройдаков – відомий учитель української мови, Даша Астаф'єва – співачка та волонтерка
Радіодиктант–2026 вперше в історії читатимуть двоє: названо імена
12 жовтня, 15:17

Політика

Не пропрацював і трьох місяців: Руслан Олійник залишає Мінвідновлення
Не пропрацював і трьох місяців: Руслан Олійник залишає Мінвідновлення
Росія вперше зібрала 47 стратегічних бомбардувальників на одній авіабазі: що задумав Кремль
Росія вперше зібрала 47 стратегічних бомбардувальників на одній авіабазі: що задумав Кремль
Глава МЗС Естонії назвав єдину умову припинення війни в Україні
Глава МЗС Естонії назвав єдину умову припинення війни в Україні
Мерц допустив особисту розмову з Путіним на саміті G20 у Маямі
Мерц допустив особисту розмову з Путіним на саміті G20 у Маямі
Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни
Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни
Десять країн Європи об’єднають флоти для стримування Росії
Десять країн Європи об’єднають флоти для стримування Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
72K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua