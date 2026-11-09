Глава МЗС Естонії назвав єдину умову припинення війни в Україні

Маргус Цахкна наголосив, що рішення про завершення війни залежить від Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що російський диктатор Володимир Путін є єдиною людиною, яка здатна зупинити війну проти України. Водночас для встановлення тривалого миру в Європі необхідно забезпечити повноправне членство України в НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Postimees.

Очільник естонського зовнішньополітичного відомства зазначив, що стримано оцінює різноманітні мирні ініціативи. За його словами, протягом останнього року було представлено чимало планів та обіцянок, однак переконливих доказів готовності Росії припинити бойові дії досі немає.

«Єдина людина, яка може зупинити війну, це Путін. Я думаю, що припинення вогню, що обговорюється, стало б першою ознакою того, чи є взагалі простір для будь-яких переговорів. Інший момент полягає у тому, що ніхто не може укладати угоди за нашою спиною без нашої участі чи вирішувати долю Європи без участі самої Європи», – зазначив Цахкна.

Міністр наголосив, що амбіції Кремля виходять далеко за межі України. На його переконання, Путін прагне переглянути чинну архітектуру європейської безпеки, зокрема домогтися відведення військ НАТО від російських кордонів.

«Це безглуздо, оскільки ці війська та наші оборонні плани, які ми ухвалили у Вільнюсі трохи більше двох років тому, призначені для захисту Європи та НАТО від Росії. Тож у цьому насправді немає нічого нового. Але головне – ніхто не може домовлятися про нашу безпеку без нашої участі», – підкреслив глава МЗС Естонії.

Цахкна також зазначив, що європейські держави не можуть виступати нейтральними посередниками між Україною та Росією, оскільки вони підтримують Київ і здійснюють санкційний тиск на Москву. За його словами, країнам Європейського Союзу необхідно зберігати єдність у своїй політиці та розглядати можливості подальшого посилення обмежень проти РФ.

Окремо міністр звернув увагу на важливість координації з європейськими країнами, які не входять до ЄС, зокрема Великою Британією та Норвегією.

Говорячи про майбутні гарантії безпеки України, Цахкна висловив переконання, що найефективнішим рішенням стане її повноправне членство в Північноатлантичному альянсі.

«Ми вже маємо НАТО. І якщо ви запитаєте, як ми це бачимо, то насправді Україна має стати державою-членом НАТО, повноправним членом. Якщо ми хочемо міцного миру в Європі, ми повинні позбутися цих нейтральних зон або "сірих зон" між Росією та НАТО. Це найефективніша гарантія безпеки», – наголосив Цахкна.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що одним із ключових питань переговорів про завершення війни в Україні залишаються гарантії безпеки. За його словами, вони стосуються не лише України, а й ширшої системи європейської безпеки. Рубіо припустив, що заяви президента США Дональда Трампа про прогрес у мирному процесі пов'язані саме з обговоренням цього питання.