Українські розробники зупинили випробування корейської системи ШІ для військових – ЗМІ

Розробник пов'язує припинення співпраці з дипломатичними розбіжностями між Києвом і Сеулом, однак офіційного підтвердження цієї версії немає

Південнокорейська компанія Newtype Industries повідомила про зупинення випробувань своєї системи штучного інтелекту Barbara в Україні. За словами керівництва стартапу, українська сторона припинила співпрацю після нібито отриманого розпорядження від вищого керівництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Diplomat.

Систему Barbara тестували спільно з двома українськими військовими підрозділами. Програма призначена для перетворення голосових повідомлень військовослужбовців на структуровані дані, які можуть використовувати офіцери управління вогнем.

Крім того, штучний інтелект допомагає виявляти можливі помилки в координатах і визначати, чи розташовані цілі в цивільних районах. Водночас остаточне рішення про застосування зброї залишається за людиною.

За словами керівника Newtype Industries Джо Чо, у середині жовтня представник української сторони повідомив йому про наказ «згори» припинити всю роботу над проєктом.

Після цього, стверджує Чо, компанія втратила зв'язок з українськими військовими та місцевими партнерами.

Спочатку розробники планували завершити випробування до кінця 2026 року. Однак тепер польові тести, збір відгуків військовослужбовців і переговори щодо впровадження системи скасовані або відкладені на невизначений термін.

Керівник компанії припускає, що припинення співпраці може бути пов'язане з дипломатичним конфліктом між Україною та Південною Кореєю через передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

Водночас офіційного підтвердження того, що саме дипломатичні розбіжності стали причиною зупинення проєкту, немає. Міністерство закордонних справ України відмовилося коментувати ситуацію, зазначивши, що не коментує приватні ініціативи.

Нагадаємо, наприкінці жовтня «Главком» повідомляв про рішення Південної Кореї скоротити дипломатичну присутність в Україні. Раніше Сеул відкликав свого посла Пак Кі Чана та оголосив про намір вивести частину персоналу посольства. Південнокорейське МЗС пояснювало це дипломатичними розбіжностями та загрозою російських атак.

Раніше «Главком» писав, що Південна Корея висунула Україні вимогу публічних вибачень. Президент Лі Чже Мьон заявив про можливість додаткових заходів, якщо Київ не визнає порушення домовленостей щодо нерозголошення передачі полонених. Українська сторона заперечувала існування такого зобов'язання.