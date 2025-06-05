Кремль вигадав ще одну причину, щоб уникнути переговорів і виправдати війну – ISW

Заяви Путіна свідчать про спроби Кремля виправдати війну, назвавши Україну «нелегітимною» та «терористичною» країною

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду з урядом РФ, на якій обговорювався обвал двох залізничних мостів у Курській та Брянській областях 31 травня.

Кремль активно використовує цей інцидент, щоб посилити старі наративи про нібито «терористичний» характер українського уряду й поставити під сумнів його легітимність як партнера у мирних переговорах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Путін заявив, що сходження поїздів з рейок підтверджує, що «вже нелегітимний» український уряд, який раніше «захопив владу», «поступово перероджується в терористичну організацію».

Аналітики зазначають, що диктатор поставив під сумнів, чи може Росія вести переговори з «терористами», і поцікавився, чому Росія повинна погоджуватися на запропоновані Україною 30-денні або довші перемир'я, стверджуючи, що Україна використовуватиме перемир'я, щоб продовжувати отримувати західну зброю, мобілізувати військовослужбовців та готувати «інші терористичні акти».

ISW пише, що Путін заявив, що український уряд «зовсім не потребує миру» та цінує владу понад мир. Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Путін пізніше під час телефонної розмови 4 червня з президентом США Дональдом Трампом наголосив на нібито «тероризмі» України. Ушаков повторив твердження Путіна про те, що Україна «переродилася в терористичну організацію».

«Заяви Путіна від 4 червня про те, що український уряд є «терористичною організацією», з якою Росія не може вести переговори, і яка використовуватиме будь-яке довгострокове припинення вогню, є останньою інтерпретацією цих зусиль Кремля, спрямованих на виправдання затримки переговорного процесу та продовження війни шляхом нападу на суверенітет України як легітимного партнера по переговорах», – підсумували в Інституті вивчення війни.

До слова, Трамп поговорив із Путіним. Останній пообіцяв «відповідь» за атаки на аеродроми. Так, вперше зʼявилася реакція Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах РФ.

Як повідомлялось, диктатор РФ Володимир Путін не підтримав пропозицію про зустріч України та Росії на рівні лідерів.

«Але як же проводити в таких умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде перемовини з тими, хто робить ставку на терор, із терористами?» – заявив диктатор РФ. Він також прокоментував склад російської делегації на зустрічах у Стамбулі. Як переконаний Путін, Київ не може оцінювати рівень московських перемовників, бо нібито не володіє «безумовним авторитетом і високим рівнем компетенції».