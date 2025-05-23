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РФ заявила про незаконність розпаду Радянського Союзу: аналітики ISW назвали мету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ заявила про незаконність розпаду Радянського Союзу: аналітики ISW назвали мету
фото з відкритих джерел

Російська влада періодично закликає до відновлення Радянського Союзу щонайменше з 2014 року

Російська влада відновлює свою багаторічну позицію про відкидання законності розпаду Радянського Союзу в 1991 році, ймовірно для того, щоб заперечити суверенітет і незалежність України та Білорусі в майбутньому. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики наводять слова голови Комітету Державної Думи Росії з питань захисту сім'ї, батьківства, материнства та дитинства та члена Центрального комітету Комуністичної партії Ніни Останіної, яка заявила, що депутати Думи готові порушити питання про ймовірну незаконність розпаду Радянського Союзу. Останіна погодилася з твердженням радника президента Росії Антона Кобякова від 21 травня про те, що засновницький орган Радянського Союзу не брав участі в розпаді Радянського Союзу, і тому Радянський Союз все ще юридично існує.

Також очільниця Комітету стверджувала, що розпад Радянського Союзу був незаконним, оскільки «ніхто не давав повноважень» тодішньому голові парламенту Білорусі Станіславу Шушкевичу, тодішньому президенту Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки Борису Єльцину та тодішньому президенту України Леоніду Кравчуку підписати Біловезькі угоди у грудні 1991 року, міжнародно визнаний документ, в якому радянські республіки Україна, Росія та Білорусь погодилися розпустити Радянський Союз.

«Російська влада періодично відроджує неправдиві наративи про незаконність розпуску Радянського Союзу та заклики до відновлення Радянського Союзу щонайменше з 2014 року, а також просуває ці інформаційні зусилля у 2021 та 2023 роках. Кремль докладає стратегічних зусиль для фактичної анексії Білорусі в рамках Союзної держави Росії та Білорусі та послідовно заперечує суверенітет України», – йдеться в повідолменні.

Аналітики зазначають, що російські чиновники, включаючи російського диктатора Володимира Путіна та голову Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, часто посилаються на «доктрину трійці» – ідеологічну концепцію, яка передбачає, що росіяни, білоруси та українці є «триєдиним» та насильно розділеним народом.

«Кремль, можливо, доручає чиновникам нижчого рівня знову впровадити наратив про нібито незаконний розпад Радянського Союзу в російський інформаційний простір, щоб створити умови для того, щоб Кремль у майбутньому відкликав своє визнання України та Білорусі як незалежних держав та закликав до об'єднання російської, білоруської та української держав. Примітно, що російські чиновники не відреагували на попередні заклики до відновлення Радянського Союзу, і остання версія цієї інформаційної кампанії також навряд чи матиме якісь короткострокові наслідки», – додали в ISW.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW пояснили, чому Кремль не хоче йти на прямі переговори з Україною.

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Теги: росія Радянська влада Україна Білорусь ISW

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