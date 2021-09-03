Рада оголосила конкурс до Вищої ради правосуддя

Конкурс на посаду члена Вищої ради правосуддя проводиться з 2 по 27 вересня включно

Конкурс на посаду члена Вищої ради правосуддя проводиться з 2 по 27 вересня включно

Документи у претендентів на посаду прийматимуть до опівночі 27 вересня

Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

«У зв’язку з поданням комітету Верховної Ради з питань правової політики від 2 вересня 2021 року оголошується про проведення конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя та про початок приймання документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі», – ідеться в повідомленні.

Документи у претендентів на посаду прийматимуть до опівночі 27 вересня (в електронній формі – через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади) або до 18.00 цього самого дня – у паперовій формі. В апараті підкреслили, що документів, надісланих на електронні поштові скриньки, не розглядатимуть.

Згідно із законом «Про Вищу раду правосуддя», на посаду члена ВРП можуть обрати громадянина України, не молодшого за 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності в галузі права не менше ніж 15 років, належить до юридичної професії та відповідає критеріям політичної нейтральності, а також критеріям професійної компетентності, професійної етики й чесноти.

Громадянин не може стати членом ВРП, якщо він станом на день обрання дійсних членів або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичну мету чи бере участь у політичній діяльності; котрого обрали на виборчу посаду в органі державної влади (крім судової) чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат; бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

До складу ВРП входить 21 особа, яких обирають з'їзд суддів (10 членів), президент (двох), Верховна Рада (двох), з'їзд адвокатів (двох), конференція прокурорів (двох), з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ (двох). Також членом ВРП за посадою є голова Верховного суду.

До слова, напередодні Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду.

Через заяви про відставку з початку 2021 року загалом звільнили 110 суддів.

У серпні подав у відставку суддя Верховного суду Микола Гусак. Він став п'ятим суддею ВСУ, який за останній рік подав у відставку. Всього у Верховному суді працює 190 суддів.

До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

14 липня Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Згідно з ним, у складі Вищої ради правосуддя (ВРП) буде створено автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти подані на суддів скарги.

Крім того, буде створено Етичну раду, яка перевірить всіх діючих членів ВРП і кандидатів на цю посаду. До неї увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.