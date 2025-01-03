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Байден готує удар по ядерних об'єктах Ірану? Секретні деталі зустрічі у Білому домі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Байден готує удар по ядерних об'єктах Ірану? Секретні деталі зустрічі у Білому домі
Президент Байден спілкується зі своїм радником з національної безпеки Джейком Салліваном під час круглого столу в жовтні 2023 року
фото: Drew Angerer

Axios: Байден відмовився від завдання ударів по ядерних об'єктах Ірану

Чинний президент США Джо Байден разом зі своєю командою провів секретну зустріч, на якій обговорювався план завдання ударів по ядерних об'єктах Ірану. Про це пише портал Axios  посилаючись на три обізнані джерела.

«Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван представив президенту Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об'єкти Ірану, якщо іранці зроблять кроки до створення ядерної зброї до 20 січня. Це сталося на зустрічі, яка досі залишалася секретною»,  – зазначає видання.

За інформацією порталу, Байден зрештою не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

«Джерела повідомили, що деякі помічники Байдена, включаючи Саллівана, вважають, що погіршення можливостей іранської протиповітряної оборони та ракетного озброєння, а також значне ослаблення регіональних довірених осіб Ірану підвищать шанси на успішний удар і знизять ризик дій у відповідь Ірану та регіональної ескалації», – пише Axios.

Однак, як заявив напередодні колишній заступник спецпосланника США з Ірану Річард Нефью у статті для журналу Foreign Affairs, Сполучені Штати можуть розпочати бойові дії проти Ірану, якщо Вашингтон не досягне результатів у переговорах щодо ядерної програми Тегерана.

У публікації наголошується, що США мають зробити «останню, сумлінну спробу домовитися про припинення ядерної програми Тегерана» одразу після вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа на посаду.

Раніше стало відомо, що будь-які замахи на Дональда Трампа чи колишніх американських посадовців з боку Ірану розглядатимуться як акт війни. Про це заявив американський президент США Джо Байден.

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Теги: США Джозеф Байден Іран президент Вашингтон озброєння радник

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