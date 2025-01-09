Зурабішвілі поїде на інавгурацію Трампа

Інавгурація Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що поїде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. Про це вона повідомила під час відкриття свого нового офісу, пише «Ехо Кавказу».

Колишня президентка Грузії має намір провести у Сполучених Штатах зустрічі на найвищому рівні. Ексглава держави також повідомила, що продовжує контакти з європейськими партнерами і запевняє, що вони не визнають парламенту, уряду та президента «Грузинської мрії».

Зурабішвілі звинуватила «Грузинську мрію» в ухиленні від санкцій, введених Заходом проти Росії.

«Сьогодні наша економіка здебільшого перебуває в стані застою. Щоправда, деякі доходи все ж таки є, насамперед за рахунок обходу санкцій, які останнім часом значно посилилися, і одним із джерел фінансових доходів є дорогі автомобілі, що експортуються з Грузії нібито в Середню Азію, а насправді в Росію. Вартість вивезення автомобіля з Грузії дуже висока. Що ще знаходиться в цих автомобілях, невідомо. Це серйозна проблема і, ймовірно, одне з джерел, за рахунок яких правляча партія сьогодні все ще зберігає якийсь дохід», – заявила вона.

Зурабішвілі заявила, що має намір продовжувати боротьбу проти «Грузинської мрії» доти, доки в країні не відбудуться нові вибори і «країна не повернеться на європейські рейки».

Нагадаємо, у парламенті Грузії 29 грудня відбулася інавгурація шостого президента Михеїла Кавелашвілі. Його було обрано на п'ятирічний термін 14 грудня колегією виборців. Зурабішвілі заявляла, що не складе повноваження, оскільки вважає парламент «нелегітимним», але після інавгурації Кавелашвілі вона назвала цю подію «пародією» і залишила президентський палац.

Варто зазначити, що Кавелашвілі не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни. Після інавгурації невизнаний президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі підписав кілька законів, які опозиція називала «репресивними».

До слова, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.