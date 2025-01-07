Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відповів, чи застосовуватиме силу для контролю над Панамою і Гренландією

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відповів, чи застосовуватиме силу для контролю над Панамою і Гренландією
Трамп заявив, що Панамський канал є життєво важливим для США
фото: Reuters

Трамп: Панама і Гренландія потрібні нам для економічної безпеки

Обраний президент США Дональд Трамп 7 січня відмовився виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети: встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією, яка перебуває під управлінням Данії. Про це повідомляє The Hill. 

Під час пресконференції в Мар-а-Лаго Трампа запитали про те, чи може він пообіцяти, що не буде використовувати військових для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією.

«Я не збираюся брати на себе такі зобов’язання. Можливо, доведеться щось робити. Послухайте, Панамський канал є життєво важливим для нашої країни, він експлуатується Китаєм. І ми віддали Панамський канал Панамі, а не Китаю», – сказав Трамп.

Журналіст запитав новообраного президента, чи може він «запевнити світ», що «ви не збираєтеся використовувати військовий або економічний примус».

«Ні», – відповів Трамп.

Потім його запитали, чи може він розповісти про свої плани щодо збільшення територіальних володінь США.

«Я не можу вас запевнити – ви говорите про Панаму і Гренландію, ні, я не можу вас запевнити ні про те, ні про інше. Але я можу сказати, що вони потрібні нам для економічної безпеки. Панамський канал був побудований для наших військових», – сказав Трамп.

Пізніше його запитали, чи склав він плани щодо придбання, і він відповів, що «не на цьому етапі», зазначивши, що він ще не вступив на посаду.

Нагадаємо, команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. Таким чином Трамп «уже виконує свою обіцянку зробити Америку знову сильною».

Також стало відомо, що король Данії Фредерік змінив королівський герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. Це сталось після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір купити Гренландію. Зазначається, що протягом 500 років на королівських гербах Данії зображали три корони – символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією в період 1397—1523 років. Але в оновленій версії герба корони замінили на більші зображення білого ведмедя і барана – вони символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно. Королівський дім Данії заявив, що оновлений герб «зміцнює авторитет співдружності». А три корони прибрали, бо вони більше «не актуальні».

До слова, Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.  

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп президент Гренландія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кардинал Макелрой вважається найпрогресивнішим служителем католицької церкви
Папа Римський призначив затятого критика Трампа архієпископом Вашингтона
Сьогодні, 12:16
Гренландія відкрила свій перший міжнародний аеропорт
Найбільший крижаний острів у світі відкриває новий аеропорт: подробиці
Сьогодні, 03:30
Білоголовий орлан є хижим птахом з родини яструбових
Білоголовий орлан офіційно став національним птахом США
26 грудня, 2024, 08:35
Зеленський повідомив, що сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки
Зеленський пообіцяв відповідь на російський терор: куди битимуть Сили оборони
21 грудня, 2024, 19:29
Президент постановив присвоїти 65 окремій механізованій бригаді почесне найменування «Великий Луг»
Президент присвоїв почесне найменування бригаді Сухопутних військ ЗСУ
21 грудня, 2024, 00:46
Сьогодні, 18 грудня, у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування
18 грудня, 2024, 16:23
Маск матиме обмежений доступ до деякої інформації про SpaceX
Маск може не отримати допуск до деяких секретів SpaceX – WSJ
16 грудня, 2024, 18:24
Путін не приїде на інавгурацію Трампа, адже його не запросили
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
12 грудня, 2024, 19:26
Деякі російські дистриб'ютори інтегрували інформацію з іноземних інтернет-магазинів на свої торгові платформи
РФ знайшла спосіб купувати американські чіпи в обхід санкцій
10 грудня, 2024, 07:24

Політика

Трюдо відповів, чи стане Канада частиною США
Трюдо відповів, чи стане Канада частиною США
Корупція та контроль над економікою. США ввели санкції проти соратника Орбана
Корупція та контроль над економікою. США ввели санкції проти соратника Орбана
Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні
Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні
Трамп планує зібрати «мітинг перемоги» напередодні інавгурації
Трамп планує зібрати «мітинг перемоги» напередодні інавгурації
Трамп відповів, чи застосовуватиме силу для контролю над Панамою і Гренландією
Трамп відповів, чи застосовуватиме силу для контролю над Панамою і Гренландією
«Я можу зрозуміти почуття Росії» – Трамп про бажання України вступити до НАТО
«Я можу зрозуміти почуття Росії» – Трамп про бажання України вступити до НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
31K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
26K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
11K
Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Новини

У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Сьогодні, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Сьогодні, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua