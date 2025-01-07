Трамп відповів, чи застосовуватиме силу для контролю над Панамою і Гренландією

Трамп: Панама і Гренландія потрібні нам для економічної безпеки

Обраний президент США Дональд Трамп 7 січня відмовився виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети: встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією, яка перебуває під управлінням Данії. Про це повідомляє The Hill.

Під час пресконференції в Мар-а-Лаго Трампа запитали про те, чи може він пообіцяти, що не буде використовувати військових для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією.

«Я не збираюся брати на себе такі зобов’язання. Можливо, доведеться щось робити. Послухайте, Панамський канал є життєво важливим для нашої країни, він експлуатується Китаєм. І ми віддали Панамський канал Панамі, а не Китаю», – сказав Трамп.

Журналіст запитав новообраного президента, чи може він «запевнити світ», що «ви не збираєтеся використовувати військовий або економічний примус».

«Ні», – відповів Трамп.

Потім його запитали, чи може він розповісти про свої плани щодо збільшення територіальних володінь США.

«Я не можу вас запевнити – ви говорите про Панаму і Гренландію, ні, я не можу вас запевнити ні про те, ні про інше. Але я можу сказати, що вони потрібні нам для економічної безпеки. Панамський канал був побудований для наших військових», – сказав Трамп.

Пізніше його запитали, чи склав він плани щодо придбання, і він відповів, що «не на цьому етапі», зазначивши, що він ще не вступив на посаду.

Нагадаємо, команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. Таким чином Трамп «уже виконує свою обіцянку зробити Америку знову сильною».

Також стало відомо, що король Данії Фредерік змінив королівський герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. Це сталось після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір купити Гренландію. Зазначається, що протягом 500 років на королівських гербах Данії зображали три корони – символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією в період 1397—1523 років. Але в оновленій версії герба корони замінили на більші зображення білого ведмедя і барана – вони символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно. Королівський дім Данії заявив, що оновлений герб «зміцнює авторитет співдружності». А три корони прибрали, бо вони більше «не актуальні».

До слова, Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.