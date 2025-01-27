Колумбія вводить 25% мита на імпорт США у відповідь на заяву Трампа

Дискусії між офіційними особами США та Колумбії тривають

Президент Колумбії Густаво Петро наказав Міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт із США на 25% після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про те, що запровадить низку нових санкцій і політики проти південноамериканської країни. Про це пише CNN.

«Мені повідомили, що ви накладаєте 50% мито на плоди нашої людської праці для в’їзду до Сполучених Штатів, і я роблю те саме», – написав Петро в X, звертаючись до Трампа.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з Колумбії та обмеження для колумбійських урядовців після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків з депортованими мігрантами на борту.

Адміністрація Трампа заявляє, що рейси з депортації спочатку були схвалені в планах між країнами, але президент Колумбії раптово скасував угоду, коли літаки були в повітрі. Натомість президент Колумбії Густаво Петро відкинув заяву США про те, що він схвалив два рейси військової депортації, перш ніж раптово відмовився від них.

Колумбійський лідер зневажливо відреагував на заяву Трампа, сказавши: «Трампе, я не дуже люблю подорожувати до США, це трохи нудно». Він продовжував критикувати політику та характер Трампа, навіть припускаючи, що Трамп вважає «мене нижчою расою, а я не є колумбійцем». Петро додав, що Колумбія «відкрита для всього світу, з розпростертими обіймами, ми будуємо свободу, життя та людство».

Раніше Мексика відхилила прохання адміністрації президента США Дональда Трампа на дозвіл військовому літаку США, який депортує мігрантів, приземлитися в країні.

До слова, у США почали заарештовувати і депортовувати сотні «нелегальних іммігрантів». Повідомляється, що влада США заарештувала 538 мігрантів і депортувала сотні в ході масової операції всього за кілька днів роботи другої адміністрації президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів.