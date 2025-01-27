Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Колумбія вводить 25% мита на імпорт США у відповідь на заяву Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колумбія вводить 25% мита на імпорт США у відповідь на заяву Трампа
Президент США Дональд Трамп і президент Колумбії Густаво Петро
фото з відкритих джерел

Дискусії між офіційними особами США та Колумбії тривають

Президент Колумбії Густаво Петро наказав Міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт із США на 25% після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про те, що запровадить низку нових санкцій і політики проти південноамериканської країни. Про це пише CNN.

«Мені повідомили, що ви накладаєте 50% мито на плоди нашої людської праці для в’їзду до Сполучених Штатів, і я роблю те саме», – написав Петро в X, звертаючись до Трампа.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з Колумбії та обмеження для колумбійських урядовців після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків з депортованими мігрантами на борту.

Адміністрація Трампа заявляє, що рейси з депортації спочатку були схвалені в планах між країнами, але президент Колумбії раптово скасував угоду, коли літаки були в повітрі. Натомість президент Колумбії Густаво Петро відкинув заяву США про те, що він схвалив два рейси військової депортації, перш ніж раптово відмовився від них.

Колумбійський лідер зневажливо відреагував на заяву Трампа, сказавши: «Трампе, я не дуже люблю подорожувати до США, це трохи нудно». Він продовжував критикувати політику та характер Трампа, навіть припускаючи, що Трамп вважає «мене нижчою расою, а я не є колумбійцем». Петро додав, що Колумбія «відкрита для всього світу, з розпростертими обіймами, ми будуємо свободу, життя та людство».

Раніше Мексика відхилила прохання адміністрації президента США Дональда Трампа на дозвіл військовому літаку США, який депортує мігрантів, приземлитися в країні. 

До слова, у США почали заарештовувати і депортовувати сотні «нелегальних іммігрантів».  Повідомляється, що влада США заарештувала 538 мігрантів і депортувала сотні в ході масової операції всього за кілька днів роботи другої адміністрації президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. 

Читайте також:

Теги: депортація санкції обмеження президент Колумбія імпорт Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому цей рік новий? Що точно зміниться для українців у 2025-му
Чому цей рік новий? Що точно зміниться для українців у 2025-му Якість життя
1 сiчня, 13:11
Головні новини ночі проти 13 січня
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
13 сiчня, 05:40
Президент провів розмову з командувачем Повітряних сил
Зеленський відреагував на скандал з переведенням фахівців Повітряних сил до піхоти
14 сiчня, 21:17
У минулому році Карякіна було призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ
Україна запровадила санкції проти шахіста-зрадника Карякіна
19 сiчня, 15:20
Сенатора Джона Феттермана бачили, як він прогулювався Вашингтоном у шортах
Сенатор-демократ прийшов на церемонію інавгурації Трампа в шортах
20 сiчня, 19:36
Росія перетворюється на версію Північної Кореї – Зеленський
Росія перетворюється на версію Північної Кореї – Зеленський
21 сiчня, 16:16
Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ
Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ
21 сiчня, 17:03
Дмитро Пєсков прокоментував погрози Дональда Трампа
Кремль відреагував на погрози Трампа
23 сiчня, 15:13
Згідно з морською базою даних Equasis, деякі з барбадоських суден вже були перереєстровані в інших країнах, включаючи Танзанію і Сан-Томе і Принсіпі
На тлі санкцій держави активно забирають свої прапори із танкерів тіньового флоту РФ
24 сiчня, 09:04

Соціум

Колумбія вводить 25% мита на імпорт США у відповідь на заяву Трампа
Колумбія вводить 25% мита на імпорт США у відповідь на заяву Трампа
У Болівії автобус злетів з дороги: загинуло 19 людей
У Болівії автобус злетів з дороги: загинуло 19 людей
Папа Римський звернувся до християн із важливим закликом щодо святкування Великодня
Папа Римський звернувся до християн із важливим закликом щодо святкування Великодня
У Балтійському морі пошкоджено підводний кабель латвійської компанії
У Балтійському морі пошкоджено підводний кабель латвійської компанії
Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш
Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш
Російський літак скинув на Білгородську область «розумну бомбу»
Російський літак скинув на Білгородську область «розумну бомбу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 січня 2025
16K
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
13K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
13K
Як завершиться війна в Україні: The Times назвала чотири сценарії
9936
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
Сьогодні, 00:35
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua