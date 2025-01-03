«Укрпошта» переказує кошти Милованову? Смілянський відповів на докори нардепки Южаніної

За словами очільника компанії, кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряють міжнародні аудитори

Раніше нардепка Южаніна звинуватила Смілянського у тому, що «Укрпошта» переказує фонду Милованова у рік близько 50 млн грн

«Укрпошта» справді перераховує 1 грн з кожної посилки на рахунок благодійного фонду «Київська школа економіки». Його очолює президент Київської школи економіки та колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Раніше народна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна опублікувала допис, де заявила, що «Укрпошта» переказує фонду Милованова у рік близько 50 млн грн.

«У тому самому дописі пані Южаніна каже, що 50 млн грн, зібрані на ЗСУ, бомбосховища, притулки та лікарні (1 гривня з кожної посилки) – це дохід KSE Foundation та, згідно з дописом, особисто Т. Милованова. Ну, якщо кошти, зібрані на благодійні потреби, = дохід благодійного фонду, то, думаю, пора перевірити, чи є дійсними дипломи про вищу освіту пані Южаніної. Проте стає зрозумілою природа деяких її дивних (мʼяко кажучи) законодавчих ініціатив», – заявив очільник «Укрпошти».

За словами Смілянського, всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

«АТ «Укрпошта» як компанія з державною участю не має права займатися (згідно зі статутом) благодійною діяльністю. Правильно чи ні, але це так. Проте ми не здатні стояти осторонь, коли ми можемо зібрати кошти на ЗСУ. Саме тому було обрано формат співпраці з KSE Foundation. У фонд відразу й надходять всі кошти. І фонд допомагає в придбанні всього необхідного. Ба більше, фонд бере на себе всі перевірки, адміністрування та аудит. І я запевняю (а в мене однакова з пані Южаніною освіта – бухоблік), що KSE Foundation робить це суттєво фаховіше, ніж вона аналізує факти», – зазначив він.

Нагадаємо, народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

До слова, «Укрпошта» 1 січня повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. Тепер вони будуть залежати виключно від об’єму.