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Корупція та контроль над економікою. США ввели санкції проти соратника Орбана

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Корупція та контроль над економікою. США ввели санкції проти соратника Орбана
Під час перебування на посаді державного чиновника Роган організовував схеми, спрямовані на встановлення контролю над стратегічними секторами угорської економіки
фото з відкритих джерел

Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США ввели санкції

Сполучені Штати запровадили санкції проти Антала Рогана – керівника апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Повідомлення про це опубліковано 7 січня на сайті Держдепартаменту.

Обмеження застосовано в межах програми глобальних санкцій Магнітського за причетність Рогана до корупції. 

Зазначається, що під час перебування на посаді державного чиновника Роган організовував схеми, спрямовані на встановлення контролю над стратегічними секторами угорської економіки.

«Міністр Роган зіграв центральну роль у створенні в Угорщині системи, яка приносила вигоду йому та його партії коштом угорського народу. Діяльність Рогана символізує ширшу атмосферу безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави були захоплені олігархами та недемократичними діячами», – йдеться в повідомленні.

Держдеп закликав лідерів Угорщини до «активних, недвозначних та рішучих дій» щодо боротьби з корупцією. «Прозоріша Угорщина сприятиме зміцненню Трансатлантичного альянсу та більш успішній Європі», – підсумували у Держдепартаменті.

У Міністерстві фінансів США додали, що корупція в державному секторі в Угорщині погіршується вже понад десять років. Це призвело до того, що Угорщина другий рік поспіль отримала найнижчий бал серед усіх держав-членів Європейського союзу за Індексом сприйняття корупції Transparency International.

Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції. Відповідно до оголошених заходів він не має права в’їжджати на територію США, і якщо у нього там є активи, вони будуть заморожені.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки збираються запровадити додаткові обмеження проти Російської Федерації. Цього разу під санкції потраплять танкери, які перевозять російську нафту. Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація чинного президента Джо Байдена хоче посилити підтримку України до повернення у Білий дім Дональда Трампа. Наразі незрозуміло, яким буде підхід республіканця до санкцій проти Росії.

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Теги: міністр санкції Угорщина партії корупція

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