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Під Новий рік Милованов одержав солідну виплату з-за кордону

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Під Новий рік Милованов одержав солідну виплату з-за кордону
На початку року розгорівся «поштовий» скандал, пов’язаний із прізвищем Тимофія Милованова
фото: Тимофій Милованов/Facebook

Радник Єрмака щомісяця декларує майже 300 тис. грн зарплати як член наглядової ради «Української оборонної промисловості»

Президент «Київської школи економіки» і позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов задекларував 8,38 млн грн зарплати за сумісництвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Дохід отримано від «Київської школи економіки», яка знаходиться у Нью-Йорку (США). Гроші надійшли 30 грудня 2024 року.

Під Новий рік Милованов одержав солідну виплату з-за кордону фото 1
дані: реєстр декларацій

Крім цього, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані Милованова вказано ще й 290 тис. грн зарплати за сумісництвом від акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Ці виплати радник Єрмака одержує щомісячно як член наглядової ради «Української оборонної промисловості». На цю посаду його призначив Кабмін у грудні 2023 року.

Як відомо, у 2023 році сукупний дохід Тимофія Милованова склав 9 млн грн.

Як повідомляв «Главком», на початку цього року розгорівся скандал, пов’язаний із прізвищем Тимофія Милованова. Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

Пізніше на скандал відреагував сам Милованов. Він пообіцяв провести додаткову перевірку, щоб з'ясувати, чи «дійсно внески добровільні».

«Чи дійсно внески добровільні. Це питання до «Укрпошти». Моє розуміння – так. Але ми зараз проводимо свою перевірку і якщо виявиться що це неправда, то будемо вимагати чіткішої комунікаційної політики або відмовлятись від контракту. Для нас принципово щоб добровільні внески були добровільними. Про результат розслідування я напишу окремо», – зазначив радник Єрмака.

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Теги: війна гроші декларація Тимофій Милованов

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