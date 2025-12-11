США пропонують створити на Донбасі «вільну економічну зону» – президент

За словами глави держави, лише громадяни України мають право ухвалювати фінальне рішення щодо Донеччини

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена «вільна економічна зона». Для цього українські війська повинні вийти з контрольованої Україною території. Про це президент України розповів на пресконференції, де був присутній «Главком».

За словами глави держави, у США очікують, що Росія піде на компроміс й не заводитиме свої війська на ту територію Донеччини, з якою вийде Україна. Однак, каже президент, не ясно хто це буде контролювати.

«Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже «вільною економічною зоною» або «демілітаризованою зоною», – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про «вільну економічну зону» і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то, напевно, справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях, по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде. Це поки що все дуже багато питань залишає. Тому розмова щодо цього триває», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що така пропозиція «точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову». За його словами, розглядаються варіанти, щоб не лише Україна відійшла з позицій, а й щоб Росія зробила симетричну відповідь.

«Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці – теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то і інші – на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг. Якщо це так, то чим відрізняється «вільна економічна зона» від цього принципу? Це паритетний принцип. Якщо ви вважаєте, що «вільна економічна зона» чи так звана «демілітаризована зона» має існувати, жити, розвиватися, і якщо там мають бути присутні лише цивільні люди, також поліція тощо, тоді виникає питання: якщо одні війська мають відходити, а інші війська залишаються стояти, де стоять, то що саме стримає ці інші війська, тобто російські війська, від того, що вони підуть далі? Або від того, щоб вони під виглядом «цивільних» інфільтрувалися у «вільну економічну зону» і взяли її під контроль? Це все дуже серйозно. Не факт, що ми як Україна приймемо це, але коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс», – додав він.

Зеленський зазначив, що відповідати на таку пропозицію США мають українські громадяни, зокрема під час виборів або референдуму. «У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта», – додав він.

До слова, російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовим командуванням щодо російського вторгнення в Україну. Очільник Кремля заявив, що російські загарбники «продовжують виконання завдань війни й впевнено просуваються по всьому фронту». Він наказав своїм військам продовжити бойові дії.