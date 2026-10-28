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Кінбурнська коса опинилася в центрі мирних переговорів. Зеленський розкрив пропозицію США

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Кінбурнська коса опинилася в центрі мирних переговорів. Зеленський розкрив пропозицію США
Зеленський розповів про американські пропозиції щодо демілітаризації частини українських територій
Фото: СтопКор, Еuronews

Американська сторона запропонувала створити демілітаризовані зони на частині українських територій

Президент України Володимир Зеленський розповів, що США пропонували створити демілітаризовані зони на Донбасі та частині Кінбурнської коси як альтернативу для врегулювання територіального питання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави під час пресконференції.

За словами президента, американці висунули цю ідею ще в початковому мирному плані з 28 пунктів. Згодом пропозицію неодноразово обговорювали та включали до інших переговорних документів.

Зеленський підтвердив, що під час останніх консультацій Вашингтон знову порушував питання демілітаризованих зон. Однак домовленостей щодо територій сторони поки не досягли.

«Ми готові обговорювати питання територій, тому що росіяни постійно хочуть його обговорювати й роблять частиною порядку денного. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні», – наголосив глава держави.

Президент пояснив, що територіальні питання неможливо вирішити під час попередніх консультацій або на рівні проєктів домовленостей. Для цього необхідні безпосередні переговори лідерів держав.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Зеленський назвав територіальне питання червоною лінією для України. Президент наголосив, що рішення такого масштабу можуть ухвалювати лише керівники держав.

Також у межах переговорів обговорювали можливість створення буферної зони по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі. Одним із варіантів було запровадження спеціального режиму на окремих територіях, однак остаточних домовленостей немає.

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Теги: Володимир Зеленський переговори росіяни Кінбурнська коса Донбас

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