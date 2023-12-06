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Ракета Himars уразила ворожий вертоліт Мі-8 на Донеччині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракета Himars уразила ворожий вертоліт Мі-8 на Донеччині (відео)
Російський гелікоптер помітили оператори безпілотника
фото ілюстративне

У результаті атаки, ворожий вертоліт був виведений з ладу

Сьогодні, 6 грудня українські захисники за допомогою Himars реактивним 227-мм снарядом Gmlrs ударили по ворожому транспортному вертольоту Мі-8, який приземлився поблизу міста Лиман на Донеччині. Про це повідомляє СтраТком ЗСУ.

Як зазначається, російський гелікоптер помітили оператори безпілотника, які проводили розвідку того району. Координати передали артилеристам і взялися коригувати вогонь. В результаті атаки, ворожий вертоліт був виведений з ладу. 

Триває 651-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири по пунктах управління та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів, двох станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

Теги: вертоліт гелікоптер озброєння Лиман ЗСУ війна

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