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СБУ викрила ділка, який хотів вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
СБУ викрила ділка, який хотів вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8
Для продажу запчастин чоловік розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах
фото: СБУ/Telegram

Зловмисник планував вислати товар іноземним замовникам сервісом міжнародних вантажоперевезень

СБУ ліквідувала на Кіровоградщині схему незаконного вивезення за межі країни товарів подвійного призначення, що піддягають експортному контролю. Йдеться про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8.

Повідомляється, що відповідне обладнання намагався продати колишній посадовець Кропивницького СІЗО, для чого він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах. Для переправлення товару іноземним замовникам фігурант хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень. А щоб приховати нелегальний експорт – намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

СБУ викрила ділка, який хотів вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8 фото 1
СБУ викрила ділка, який хотів вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8 фото 2
СБУ викрила ділка, який хотів вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8 фото 3

Співробітники СБУ поетапно задокументували оборудку і тим сам запобігли нелегальному вивезенню за кордон авіаційних агрегатів та програмного забезпечення. На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Наразі триває розслідування для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання. Додатково готуються матеріали для передачі вилученого майна на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ спільно з Нацполіцією заблокували канал нелегальної міграції до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику. Викрито консулку Посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу, транзитом через територію України.

Теги: СБУ вертоліт Кіровоградщина

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