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ЄС поставить Україні мільйон боєприпасів, але є нюанс – президент Євроради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС поставить Україні мільйон боєприпасів, але є нюанс – президент Євроради
Виробничий потенціал оборонних підприємств ЄС сягне мільйона артилерійських снарядів щороку, починаючи з весни 2024, однак 40% продукції продається за межі Європи
фото ілюстративне

Шарль Мішель: «Ми дотримаємося своєї обіцянки поставити Україні мільйон боєприпасів»

Європейський Союз поставить Україні один мільйон артилерійських снарядів, але на виконання цієї обіцянки буде необхідно більше часу. Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в ефірі France Inter.

«Ми дотримаємося своєї обіцянки поставити Україні мільйон боєприпасів», –  запевнив голова Євроради.

Однак Мішель визнав, що «це займе трохи більше часу, ніж нам хотілося б».

«Безперечно, потрібно кілька додаткових місяців», – визнав він, перш ніж додати, що «необхідно зробити все, щоб досягти мети» в один мільйон у 2024 році.

Європейський Союз поставив за мету забезпечити Україну одним мільйоном артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз допускає варіант закупівлі артилерійських боєприпасів у країн, які не перебувають у Євросоюзі, для того, щоб виконати свою обіцянку перед Україною. Побоювання, що ЄС не встигне надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів змушують Францію змінити свої колишні твердження про те, що боєприпаси мають вироблятися тільки в Європі. Неназваний французький дипломат вважає, що перш ніж вдаватися до іноземних постачальників, ЄС повинен фактично не досягти березневої мети.

Теги: війна боєприпаси Європейський союз

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