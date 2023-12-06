Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 грудня

Триває 651-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 грудня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області; Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили десять атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири по пунктах управління та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів, двох станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу і змусили росіян відійди з двох передових позицій.

Як повідомлялося, у ніч на 6 грудня окупанти запустили по Україні 50 «Шахедів».