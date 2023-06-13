Трагічна ніч у Кривому Розі: троє загиблих і десятки поранених (фото, відео)

Горять квартири з першого по п’ятий поверхи

Влада повідомила про наслідки нічного удару по Кривому Рогу

У ніч на 13 червня сили ППО збили три крилаті ракети над Кривим Рогом, але є і прильоти. пошкоджені цивільні об’єкти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Попередньо, загинули троє мешканців пятиповерхівки. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні.

«Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його приборкують рятувальники», - розповів Лисак.

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Троє постраждалих на приватному підприємстві, їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті шість легкових машин.

Ще четверо травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Крім того, побите автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда.

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Також пошкодження є у рятувальному підрозділі.

Усюди працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, вночі 13 червня росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у п’типоверховий будинок. Повідомлялося, що є загиблі та поранені.