На Київщині пожежі через падіння уламків ракет, ЗСУ зупинили ворога біля Білогорівки: ситуація в регіонах

Російський снаряд, який поцілив у житловий будинок забрав життя 68-річного жителя Гуляйполя.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Нічна атака із застосуванням терористами одночасно ракет та БПЛА. Всі цілі знищені. Влучань не зафіксовано. Попередньо – двоє постраждалих від падіння уламків. Дорослий та дитина. Дорослого госпіталізовано та прооперовано. Життю нічого не загрожую, стан задовільний. Дитині допомогу надали вдома без госпіталізації.

Внаслідок падіння уламків загорання декількох приватних будинків та авто в двох районах області. Пожежі ліквідовані. Також зафіксовано загорання трав’яної та лісової підстілки; ліквідовано. Пошкоджено уламками 5 приватних будинків. Інформація попередня, оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки терористів.

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Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів , Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Ворог бив із мінометів, артилерії, АГС.

Вночі – авіаудар із гелікопетрів (некоровані авіаційні ракети). В селі Сновської громади згоріли п’ять будинків та п’ять господарських споруд. Без жертв. Дані щодо наслідків атак уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку ворогом здійснено шість обстрілів (17 вибухів). Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Юнаківська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок артилерійського обстрілу та пострілів освітлювального вогню отримала поранення одна цивільна особа.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади.

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Краснопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено будівлі непрацюючого підприємства, п’ять приватних житлових будинків та два двоповерхових будинки (вибиті вікна, посічено стіни та паркани, пошкоджено покрівлю).

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено нежитловий будинок, два житлових будинки, літня кухня та дві господарчі споруди.

Запорізька область

111 ворожих ударів завдав ворог по 22 містах і селах області минулої доби — авіаудари по Новоданилівці та Полтавці, три атаки з БПЛА по Степовому та Кам'янському, 15 обстрілів з РСЗВ по Темирівці, Затишшю, Червоній Криниці, Гуляйполю, Кам'янському, 91 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Червоному, Плавнях, Степногірську, Малинівці та іншим прифронтових населених пунктах.

На жаль, російський снаряд, який поцілив у житловий будинок забрав життя 68-річного жителя Гуляйполя.

Під час обстрілу у Плавнях постраждала сім'я - 35-річного чоловіка та 60-річну жінку з мінно-вибуховими травмами оперативно доставили до медичного закладу. Додалося 31 руйнування житлового фонду та майна людей.

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Дніпропетровщина

Вчора було здійснено артилерійський обстріл та зафіксовано два випадки атаки БПЛА на території Нікопольського району. У Нікополі внаслідок обстрілу поранено двоє людей 1973р.н. та 1967р.н. Їх доставили до лікарні, надається уся необхідна медична допомога. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, п’ятиповерховий житловий будинок, 2 приватних житлових будинка, три автомобіля, дві лінії електропередачі, газопровід.

По Марганцю було зафіксовано атаку дронів. Поранено чоловіка 1988р.н. Лікарі надають допомогу в стаціонарі. Опівночі рашисти обстріляли Нікополь. До міста полетіли снаряди з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Дані щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Попередньо – із ЗРК С-300. Пошкоджено будівлі підприємства, зруйновано корпус апаратного цеху. Зазнали поранення жінка 63 років та чоловік 56 років, госпіталізації не потребували.

Протягом дня ворог з території РФ обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення. Пошкоджено магазин «Веселка» та приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі.

Ввечері ворог обстріляв с. Зарічне Чугуївського району. Без постраждалих. У с. Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований.

Луганщина

Минулої доби рашисти з повітря атакували Сергіївку та Білогорівку. Росіяни спробували наступати біля Куземівки та Білогорівки, але всі їхні намагання зупинили наші захисники. Новоселівське, Невське та Білогорівку цього разу обстріляв ворог із різних видів артилерійського озброєння. За добу противник здійснив 94 обстріли (396 снарядів).

Донеччина

Рашисти здійснили 38 обстрілів, обстріляли 20 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с.Антонівка, с.Богоявленка, с.Званівка, с.Карлівка, с.Ласточкине, с.Маркове, с.Нетайлове, с.Новоукраїнка, с.Предтечине, с.Пречистівка.

Пошкоджено 22 житлових будинки (з них 3 – багатоквартирні), 2 ЛЕП, будівля заводу, приміщення агрофірми, 7 будівель Селидівської. ВК-82, 2 господарчі споруди, відділення поліції, гараж, газогін.За добу на Донеччині: 3 загиблих, 12 поранених.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 81 обстріл (381 снаряд), з них по м. Херсон – 9 бстрілів (38 снарядів). Внаслідок удару по житловому будинку у Дніпровському районі м. Херсон будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, котрі були припарковані поруч. Поранення отримали двоє чоловіків. У 26-річного херсонця опіки рук, а в 41-річного – мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї й ніг. Обох шпиталізували, лікарі надають їм необхідну меддопомогу.

Ворог продовжує нищити місто Берислав керованими авіаційними бомбами, в черговий раз спрямувавши їх по житловим кварталам та хлібозаводу. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення виробничого цеху заводу, автотранспорт, багатоквартирні, житлові будинки та господарські споруди мешканців.

Окупанти скинули авіабомби на село Одрадокамʼянка Тягинської громади. Пошкоджено музичну школу та житлові будинки мешканців. Внаслідок авіаційних ударів по Бериславу, Одрадокам’янці та Козацькому поранень зазнали 9 осіб. Внаслідок мінометного обстрілу с. Антонівка та с. Садове постраждало дві людини. Всього за добу через російську агресію 16 осіб дістали поранення.

Нагадаємо, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.