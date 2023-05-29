ЗСУ збили ворожу ракету над Львівщиною: місцева влада повідомила про наслідки

На місці падіння уламків виникла вирва

У ніч проти 29 травня російські загарбники атакували Україну дронами та ракетами. Одну ракету було збито над Львівською областю. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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«Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з ПвК «Захід» вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах Львівської області ніч минула спокійно.

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Нагадаємо, у ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині.

Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години. Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи.





