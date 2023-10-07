Ракетна атака на південь і удар дронами по Нікополю: яка ситуація в регіонах

Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище на Одещині

Ворог гатить по мирних жителях України з усіх видів озброєння

За останню добу дев’ять областей України зазнали ударів російських окупантів. Про ситуацію в регіонах повідомляють обласні державні адміністрації.

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Полтавщина

Уночі ворог атакував Миргородський район області. Та вибухнула ворожа ракета. Пошкоджено девʼять приватних будинків. Постраждалих немає.

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Сумщина

Сьогодні вранці росіяни здійснили два обстріли прикордоння. Зафіксовано десять вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Дружбівська громади. Минулося без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили вісім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська громади. Без наслідків.

Дніпропетровщина

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Уночі під ударом ворожої артилерії опинилася Марганецька громада. Майже півтора десятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. Минулося без наслідків.

Протягом вчорашнього дня гучно було у Нікополі. Ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе, тричі накривав його артилерійським вогнем. Осколкові поранення дістала 44-річна жінка. Її госпіталізували. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт та готель, два приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач.

Запорізька область

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 113 ударів по 20 містах та селах області. 102 артобстріли прийшлися по території Магдалинівки, Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів. Окупанти здійснили чотири РСЗВ-обстріли Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, п’ять БПЛА-атак Новодарівки, Білогір'я та Малих Щербаків, а також авіаційні удари по Малій Токмачці й Новоданилівці. Під час ворожого артобстрілу поранення зазнали два жителі Оріхова – чоловіки 35 та 82 років. Їх оперативно доправлено до лікувальної установи. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

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Унаслідок ракетних ударів зранку 6 жовтня по м. Харків ракетами 9М727 Іскандер було влучання у триповерховий житловий будинок. Загинуло дві людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також поранений 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених — середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхові будинки, 46 автомобілів.

Вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ. Пошкоджено три житлові будинки, сталася пожежа. Постраждалих немає.

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Вовчанськ, Гатище, Землянки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Берестове, Кислівка, Іванівка.

Луганщина

Загарбники завдали авіаційних ударів в районі Білогорівки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка.

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби —7 населених пунктів: Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ «АКХЗ»), Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, с. Катеринівка, с. Міньківка, с. Соловйове. Пошкоджено шість житлових будинків, службовий автомобіль, господарча споруда. На Донеччинаі за добу одну людину поранено.

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Одещина

Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс», випущеними з берегового ракетного комплексу «Бастіон» в тимчасово окупованому Криму. Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Четверо людей звернулися до медиків з легкими травмами від битого скла, внаслідок пошкоджень вибуховою хвилею. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 52 обстріли (237 снарядів), з них по м. Херсон — 8 обстрілів (20 снарядів). Внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів центральної частини міста Херсон потрощені ворожими снарядами будинки та вітрини магазинів. Інформація про постраждалих не надходила.

Вдень росіяни вкрили вогнем Дніпровський район міста. Зокрема, поцілили поблизу багатоповерхівки. Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна. Постраждав 66-річний чоловік, який у момент ворожого удару знаходився на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості потерпілого шпиталізували до лікарні. Йому надають необхідну медичну допомогу. Всього за добу через російську агресію дві людини дістали поранення.